Manchester City berpotensi digugat klub rival Premier League menyusul putusan pelanggaran keuangan (Bein Sports)
JawaPos.com – Manchester City menghadapi potensi tuntutan dari sejumlah pemain klub Pimer League setelah komisi independen menyatakan klub bersalah atas pelanggaran serius terhadap aturan keuangan kompetisi.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (4/10), Diketahui bahwa beberapa pemain dan agen telah berkonsultasi dengan pengacara untuk menilai kemungkinan mengajukan klaim atas bonus yang tidak mereka terima.
Klaim tersebut berkaitan dengan bonus yang seharusnya diperoleh apabila klub mereka meraih gelar atau lolos ke kompetisi Eropa.
Potensi tuntutan tersebut masih dalam tahap pengkajian dan belum berarti kompensasi telah diberikan kepada para pemain.
Mereka perlu membuktikan adanya kerugian finansial serta hubungan langsung antara kerugian tersebut dan pelanggaran Manchester City yang telah diputuskan oleh komisi independen.
Premier League menyatakan pelanggaran yang terjadi pada periode 2009/10 hingga 2017/18 mencakup penggunaan kontrak komersial yang dianggap tidak mencerminkan kesepakatan sebenarnya serta pencatatan kondisi keuangan yang tidak akurat.
Manchester City telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut sehingga proses hukum masih berlanjut dan dapat memengaruhi kemungkinan klaim dari pemain klub rival.
Diketahui bahwa beberapa klub juga telah meminta penasihat hukum menilai kemungkinan langkah hukum terhadap City terkait kerugian yang mereka anggap timbul dari persoalan tersebut.
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