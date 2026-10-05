Jeremy Jacquet Dipuji Zidane, Bek Muda Liverpool Langsung Bersinar di Prancis

JawaPos.com – Jeremy Jacquet sedang menikmati momen spesial dalam kariernya. Bek muda Liverpool tersebut baru mendapat panggilan pertama ke tim senior Prancis dan langsung mencuri perhatian setelah tampil impresif dalam dua pertandingan pertamanya bersama Les Bleus.

Ada satu hal yang membuat pengalaman tersebut terasa semakin istimewa. Jacquet mendapat pujian langsung dari legenda sepak bola Prancis, Zinedine Zidane.

Zidane Puji Penampilan Jacquet Jacquet tampil sebagai starter ketika Prancis bermain imbang 1-1 melawan Italia. Itu merupakan penampilan keduanya bersama tim senior, hanya empat hari setelah menjalani debut dalam kemenangan 1-0 atas Belgia.

Penampilan bek berusia 21 tahun itu membuat Zidane terkesan.

“Sangat bagus. Sangat, sangat bagus,” kata Zidane ketika ditanya mengenai performa Jacquet melawan Italia.

“Berani. Dia tidak takut untuk maju jauh. Sangat bagus dalam duel. Sekali lagi, dia sangat bagus. Saya mengatakannya empat kali.”

Melansir Liverpool Echo, pujian tersebut tentu memiliki arti khusus bagi Jacquet. Zidane bukan hanya salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola Prancis, tetapi juga sosok yang kini memimpin Les Bleus dari pinggir lapangan.

Saat seorang reporter Prancis menyampaikan komentar Zidane kepadanya, Jacquet langsung tak kuasa menahan senyum.

Pemain Liverpool itu mengaku “sangat senang” mendengar pujian tersebut, terutama karena ia sangat menghormati Zidane sebagai pemain maupun pelatih.