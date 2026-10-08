Tantang Gianni Infantino, Eks Bek Tottenham Hotspur Ramon Vega Calonkan Diri Jadi Presiden FIFA

JawaPos.com - Eks bek Tottenham Hotspur Ramon Vega secara resmi menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai penantang Gianni Infantino dalam pemilihan presiden FIFA yang akan digelar pada Maret 2027.
Ramon Vega menjadi kandidat pertama yang secara terbuka mengumumkan rencananya untuk melawan Infantino.
Mantan pemain Timnas Swiss itu tercatat mengoleksi 23 penampilan bersama negaranya dan pernah memperkuat sejumlah klub, termasuk Celtic, Watford, Cagliari, serta Grasshoppers Zurich.
Infantino sendiri berencana mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat dalam Kongres FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2027 di Rabat, Maroko.
Baca Juga:FIFA Tuduh UEFA Sebarkan Disinformasi Untuk Memengaruhi Pemilihan Gianni Infantino Selanjutnya
Namun, posisinya mendapat tekanan setelah rencana investasi swasta terkait Piala Dunia ditolak oleh tiga konfederasi (AFC, CONCACAF, UEFA) dan akhirnya dibatalkan.
Vega bukan nama baru dalam persaingan menuju kursi presiden FIFA. Pria berusia 55 tahun itu sebelumnya pernah mempertimbangkan pencalonan pada 2015, 2019, dan 2022.
Namun, Vega gagal memperoleh dukungan minimal lima dari 211 federasi anggota FIFA yang menjadi salah satu syarat untuk masuk dalam surat suara.
Baca Juga:Presiden UEFA Kritik Tajam Gianni Infantino Setelah Rencana Investasi Swasta FIFA Dibatalkan
Selain mendapatkan dukungan federasi, calon presiden FIFA juga harus memenuhi persyaratan lain, termasuk pernah berperan aktif dalam sepak bola selama setidaknya dua dari lima tahun terakhir serta lolos pemeriksaan kelayakan yang dilakukan komite FIFA.
Dalam pernyataannya pada Rabu (7/10), Vega menegaskan pencalonannya didorong oleh keinginannya untuk melakukan perubahan terhadap sepak bola dunia.
“Saya mencalonkan diri karena perjalanan hidup telah mempersiapkan saya untuk mengabdi pada dunia sepak bola. Saya berdiri di hadapan keluarga besar sepak bola dunia dengan kerendahan hati, tekad yang kuat, dan rasa tanggung jawab yang mendalam,” kata Vega dikutip dari ESPN.
Vega yang sejak pensiun sebagai pemain pada 2004 lebih banyak berkarier di bidang keuangan menilai FIFA membutuhkan perubahan mendasar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest
Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022