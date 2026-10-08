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Kamis, 8 Oktober 2026 | 14.17 WIB

Tantang Gianni Infantino, Eks Bek Tottenham Hotspur Ramon Vega Calonkan Diri Jadi Presiden FIFA

Eks bek Tottenham Hotspur Ramon Vega ingin mencalonkan diri sebagai Presiden FIFA. (Instagram @ramonvega1415/@gianni_infantino)

JawaPos.com - Eks bek Tottenham Hotspur Ramon Vega secara resmi menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai penantang Gianni Infantino dalam pemilihan presiden FIFA yang akan digelar pada Maret 2027.

Ramon Vega menjadi kandidat pertama yang secara terbuka mengumumkan rencananya untuk melawan Infantino. 

Mantan pemain Timnas Swiss itu tercatat mengoleksi 23 penampilan bersama negaranya dan pernah memperkuat sejumlah klub, termasuk Celtic, Watford, Cagliari, serta Grasshoppers Zurich.

Infantino sendiri berencana mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat dalam Kongres FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2027 di Rabat, Maroko.

Namun, posisinya mendapat tekanan setelah rencana investasi swasta terkait Piala Dunia ditolak oleh tiga konfederasi (AFC, CONCACAF, UEFA) dan akhirnya dibatalkan.

Vega bukan nama baru dalam persaingan menuju kursi presiden FIFA. Pria berusia 55 tahun itu sebelumnya pernah mempertimbangkan pencalonan pada 2015, 2019, dan 2022.

Namun, Vega gagal memperoleh dukungan minimal lima dari 211 federasi anggota FIFA yang menjadi salah satu syarat untuk masuk dalam surat suara.

Selain mendapatkan dukungan federasi, calon presiden FIFA juga harus memenuhi persyaratan lain, termasuk pernah berperan aktif dalam sepak bola selama setidaknya dua dari lima tahun terakhir serta lolos pemeriksaan kelayakan yang dilakukan komite FIFA.

Dalam pernyataannya pada Rabu (7/10), Vega menegaskan pencalonannya didorong oleh keinginannya untuk melakukan perubahan terhadap sepak bola dunia.

“Saya mencalonkan diri karena perjalanan hidup telah mempersiapkan saya untuk mengabdi pada dunia sepak bola. Saya berdiri di hadapan keluarga besar sepak bola dunia dengan kerendahan hati, tekad yang kuat, dan rasa tanggung jawab yang mendalam,” kata Vega dikutip dari ESPN.

Vega yang sejak pensiun sebagai pemain pada 2004 lebih banyak berkarier di bidang keuangan menilai FIFA membutuhkan perubahan mendasar.

Editor: Edi Yulianto
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