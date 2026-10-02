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Risma Azzah Fatin
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.15 WIB

Presiden UEFA Kritik Tajam Gianni Infantino Setelah Rencana Investasi Swasta FIFA Dibatalkan

Presiden UEFA Aleksander Čeferin (Flashscore) - Image

Presiden UEFA Aleksander Čeferin (Flashscore)

JawaPos.com – Presiden UEFA Aleksander Čeferin melancarkan kritik tajam terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino terkait rencana FIFA Forward Enterprise yang telah dihentikan.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (1/10), Dalam pidatonya pada Majelis Umum Klub Sepak Bola Eropa di Kopenhagen, Čeferin mengibaratkan situasi tersebut dengan kisah “Pakaian Baru Kaisar” karya Hans Christian Andersen.

Čeferin mempertanyakan penggunaan istilah seperti pembangunan, demokratisasi, dan konsultasi dalam menjelaskan rencana yang sebelumnya membuka peluang bagi investor swasta untuk memiliki hingga 20 persen saham entitas komersial FIFA.

FIFA Forward Enterprise sebelumnya dirancang sebagai anak perusahaan yang dikuasai FIFA untuk mengelola hak komersial sejumlah kompetisi, termasuk Piala Dunia putra, Piala Dunia putri, dan Piala Dunia Antarklub.

Infantino mempromosikan rencana tersebut sebagai upaya meningkatkan pendanaan bagi pengembangan sepak bola, tetapi proposal itu mendapat penolakan luas dan akhirnya dibatalkan pada akhir Juli 2026.

FIFA kemudian menyatakan proyek tersebut tidak akan dilanjutkan setelah mempertimbangkan berbagai pandangan dari pihak-pihak terkait.

Čeferin kemudian mempertanyakan proses pengambilan keputusan dalam rencana tersebut dan meminta para pengurus klub membayangkan adanya pengalihan kendali atas aset berharga tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang berkepentingan.

Čeferin juga menyoroti persoalan transparansi dan konsultasi dalam pengelolaan sepak bola internasional, tanpa menyebut nama pejabat tertentu selain Infantino.

Kritik tersebut muncul ketika perdebatan mengenai tata kelola FIFA dan dampak gagalnya FIFA Forward Enterprise masih berlanjut di kalangan organisasi sepak bola.

Editor: Hanny Suwindari
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