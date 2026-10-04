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Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 4 Oktober 2026 | 20.19 WIB

Timnas Inggris Pesta Gol Lawan Kroasia, Morgan Rogers: Kami Main Bagus!

Morgan Rogers saat cetak gol ke gawang Kroasia. (Dok. Morgan Rogers)&nbsp; - Image

Morgan Rogers saat cetak gol ke gawang Kroasia. (Dok. Morgan Rogers)&nbsp;

JawaPos.com-Tim nasional Inggris berpesta gol saat mengalahkan timnas Kroasia di UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 7-0 tersebut dimainkan di Stadion HNK Rijeka, Sabtu (3/10). 

Morgan Rogers menyumbangkan satu gol dalam kemenangan besar timnas Inggris. Ia mencetak golnya pada menit ke-87 sekaligus menjadi gol penutup ke gawang Kroasia. 

Berbicara tentang pertandingan, Morgan Rogers menilai semua pemain memberikan performa terbaiknya di laga ini. Meskipun menang dengan skor besar, ia merasa Kroasia bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. 

"Itu sangat mengesankan dan penampilan yang sangat bagus. Saya pikir setiap pemain di tim berada dalam performa terbaiknya. Mengalahkan tim seperti Kroasia, yang benar-benar bagus, terorganisir dengan baik, dan memiliki banyak pengalaman serta pemain berkualitas tinggi, dan mencetak banyak gol, adalah bukti betapa bagusnya permainan kami dan bagaimana semua orang fokus sejak awal," kata Morgan Rogers yang dikutip laman resmi UEFA, Minggu (4/10). 

Kemenangan dari Kroasia juga menunjukkan bahwa timnas Inggris terus meningkatkan performanya setelah Piala Dunia. Rogers berharap agar performa The Three Lions tetap dipertahankan. 

"Ini jelas merupakan pernyataan dan penanda bahwa setelah Piala Dunia kami ingin kembali beraksi, memulai era baru, dan bergerak maju. Ini adalah penanda yang baik bagi kami untuk menunjukkan bahwa inilah level permainan kami melawan tim-tim berkualitas tinggi. Kami hanya perlu terus bergerak maju dengan energi, antusiasme, dan intensitas yang sama," pungkas Morgan Rogers. 

Gelandang Chelsea tersebut tidak bermain sejak menit awal. Rogers baru bermain pada menit ke-70 menggantikan Harry Kane. 

Secara statistik permainan, Rogers membantu penyerangan dengan sangat baik dan bermain efektif. Melansir Fotmob, ia melepaskan satu tendangan yang menjadi gol dan melakukan dua dribel sukses selama bermain 20 menit. 

Editor: Banu Adikara
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