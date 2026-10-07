Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

Kuching City diprediksi mengalahkan Tampines Rovers 2-1 dalam lanjutan ASEAN Club Championship 2026 di Sarawak Stadium. (Kuching City)
JawaPos.com — Kuching City diprediksi mengalahkan Tampines Rovers dengan skor 2-1 dalam lanjutan ASEAN Club Championship 2026 di Sarawak Stadium, Malaysia, Rabu (7/10/2026) pukul 20.00 WIB.
The Cats punya modal kuat berupa 10 kemenangan beruntun di kandang, sementara Tampines Rovers masih kesulitan menjaga konsistensi ketika bermain di luar kandang.
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Kuching City datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat 10 kemenangan beruntun dalam laga kandang terakhir.
Rekor tersebut menjadi salah satu modal terbesar The Cats untuk menghadapi Tampines Rovers di Sarawak Stadium.
Selain faktor kandang, performa Kuching City dalam 10 pertandingan terakhir juga cukup menjanjikan.
Mereka mengoleksi lima kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan dengan torehan 21 gol serta hanya kebobolan sembilan kali.
Dalam lima pertandingan terakhir, Kuching City meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.
Mereka menang 2-0 atas Sabah FA, kemudian menghancurkan Kelantan Red Warrior FC dengan skor 5-1 dan menundukkan Melaka 2-1.
Namun, perjalanan Kuching City tidak sepenuhnya mulus dalam periode tersebut. Mereka kalah 1-2 dari Phnom Penh Crown di AFC Champions League Two sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Kelantan City.
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