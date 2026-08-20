JDT Berpeluang Cetak Rekor Dunia Saat Hadapi Kuching City di Liga Super Malaysia 2026/27

Ilustrasi: Suporter JDT. (Istimewa)
JawaPos.com - Johor Darul Ta’zim (JDT) berada di ambang rekor dunia saat menghadapi Kuching City FC pada laga pembuka Liga Super Malaysia 2026/27, Jumat (21/8/2026).
Pertandingan yang sekaligus menjadi ajang Charity Cup tersebut bisa menjadi malam bersejarah bagi klub berjuluk Harimau Selatan.
JDT saat ini tercatat telah menyamai rekor dunia dengan 108 pertandingan liga secara beruntun tanpa kekalahan. Catatan tersebut sebelumnya menjadi milik klub asal Pantai Gading, ASEC Mimosas.
JDT menyamai rekor itu setelah menutup musim 2025/26 dengan kemenangan telak 14-1 atas Kelantan The Real Warriors.
Kini, JDT memiliki kesempatan untuk berdiri sendirian sebagai pemegang rekor tersebut. Kemenangan atau hasil imbang saat menghadapi Kuching City akan membuat catatan tak terkalahkan mereka bertambah menjadi 109 pertandingan.
Laga ini pun mendapat perhatian besar karena menjadi pertandingan pertama JDT pada musim baru.
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Pertemuan JDT kontra Kuching City akan berlangsung di Sultan Ibrahim Stadium, Jumat (21/8/2026).
Selain menjadi laga pembuka Liga Super Malaysia 2026/27, pertandingan ini juga berstatus Charity Cup atau Piala Sumbangsih.Menariknya, laga tersebut tetap memberikan poin untuk klasemen Liga Super.
JDT datang dengan modal kuat setelah tampil dominan dalam beberapa musim terakhir. Mereka berhasil mengamankan gelar Liga Super Malaysia untuk ke-12 secara beruntun pada musim lalu. Performa tersebut sekaligus memperpanjang periode panjang tanpa kekalahan di kompetisi domestik.
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Jawa Pos
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