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Antara
Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.11 WIB

Lionel Messi Sampaikan Pesan Sebelum Laga Terakhir Bersama Argentina

Lionel Messi. (Bein Sports) - Image

Lionel Messi. (Bein Sports)

JawaPos.com - Mega bintang Lionel Messi menyampaikan pesan pada laga terakhirnya bersama timnas Argentina saat pertandingan persahabatan menghadapi Benin di Stadion Mas Monumental, Buenos Aires, Selasa (6/10) malam waktu setempat.

Dari unggahan video pada akun X resmi Adidas, seperti dilansir dari Antara, Messi menyampaikan salam perpisahan karena akan segera mengakhiri perjalanan panjang bersama Argentina.

Pada unggahan video tersebut Messi mengungkapkan betapa pentingnya dia menggunakan jersey Argentina dan mencapai prestasi tertinggi dengan menjuarai Piala Dunia 2022.

"Waktunya telah tiba. Saya pergi dengan damai. Saya memberikan segalanya. Jersey ini adalah mimpi saya. Kebanggaan saya. Dan hidup saya. Terima kasih telah begitu mencintai saya. Saya akan selalu membawamu bersamaku,” ujar Messi dalam video tersebut.

Sebelumnya, pemain yang kini telah berusia 39 tahun itu mengumumkan keputusan untuk pensiun dari timnas Argentina melalui akun media sosial pada Senin (5/10).

Dalam surat yang ditulis dan diunggah di Instagram, Messi menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan, tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional.

Messi menegaskan selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya dan ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola.

Messi menutup perjalanan panjangnya bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta empat trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Puncak karier internasionalnya terjadi ketika membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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