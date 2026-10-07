Curhat 1.096 Kata! Ronaldo Merasa Ditipu Dua Kali Jorge Jesus, Samakan Diri dengan Pele dan Maradona

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo mengungkap alasan meninggalkan pemusatan latihan Timnas Portugal di tengah jeda internasional setelah merasa dua kali janji Jorge Jesus dilanggar.

Dalam pernyataan 1.096 kata yang dibagikan A Bola pada Selasa (6/10), Ronaldo menyebut polemik bermula dari rencana bermain 30 menit di Norwegia dan berujung pada keputusan meninggalkan tim.

Ronaldo menjelaskan persoalan pertama terjadi sebelum laga Norwegia.

Jorge Jesus sebelumnya mengusulkan Ronaldo tidak ikut perjalanan ke Norwegia dan Denmark, lalu pemain berusia 41 tahun itu menolak karena merasa tetap harus menjalankan tanggung jawab sebagai kapten Timnas Portugal.

Mengapa Ronaldo merasa dibohongi Jorge Jesus? Ronaldo mengatakan Jorge Jesus sempat menyampaikan rencana jelas terkait keterlibatannya bersama Timnas Portugal.

Dalam pertemuan di Cidade do Futebol, Jesus disebut mengatakan, Ronaldo akan bermain pada laga pertama dan terakhir, dengan pergantian tiga atau empat pemain setiap pertandingan untuk menjaga kebugaran.

Jesus kemudian mengusulkan Ronaldo hanya tampil pada laga pertama dan tidak ikut rombongan ke Norwegia serta Denmark.

Ronaldo menolak karena meski tidak bermain di laga tandang, statusnya sebagai kapten membuatnya merasa harus tetap bersama tim.