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Antara
Rabu, 7 Oktober 2026 | 16.47 WIB

Lionel Messi Cetak Satu Gol dan Dua Assist pada Laga Terakhirnya untuk Argentina

 

Kapten Timnas Argentina Lionel Messi. (Instagram @afaseleccion)

JawaPos.com - Kapten sekaligus gelandang serang timnas Argentina Lionel Messi mencetak satu gol dan dua assist pada laga terakhirnya untuk skuad Tango, Rabu (7/10) pagi WIB.

Pada pertandingan persahabatan FIFA di Stadion Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina, Lionel Messi tampil penuh membawa Argentina menang 3-0 atas Benin.

Messi menangis saat lagu kebangsaan Argentina dikumandangkan sebelum laga, memimpin serangan timnas dari menit pertama.

Pesepak bola berusia 39 tahun itu seperti tidak ingin menuntaskan karirnya di tim nasional dengan kekalahan.

Namun, babak pertama berakhir dengan hasil tanpa gol meski beberapa peluang tercipta untuk kedua kesebelasan.

Setelah jeda, Lionel Messi menjadi aktor yang membuka kebuntuan Argentina.

Sepakan sudutnya pada menit ke-48 dikonversi menjadi gol oleh bek Nicolas Otamendi.

Messi yang semakin bersemangat kembali membuat assist pada menit ke-61.

Kali ini, giliran pemain belia 22 tahun Nico Paz yang mendapatkan mencatatkan namanya ke papan skor.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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