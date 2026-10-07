Cristiano Ronaldo Bongkar 8 Poin Kesepakatan dengan Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo ungkap delapan poin kesepakatan dengan Jorge Jesus yang semestinya disampaikan dalam konferensi pers Timnas Portugal. (Instagram @jorgejesus)
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo mengungkap delapan poin kesepakatan dengan Jorge Jesus yang semestinya disampaikan dalam konferensi pers Timnas Portugal, tetapi tak pernah dibicarakan sesuai rencana.
Delapan poin itu menjadi pemicu Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal setelah merasa Jorge Jesus dua kali mengingkari kesepakatan yang dibuat sebelumnya.
Delapan poin tersebut sebenarnya disiapkan untuk meluruskan persoalan Ronaldo setelah tidak dimainkan melawan Norwegia meski diminta bersiap tampil selama 30 menit.
Ronaldo mengatakan dokumen singkat berisi delapan poin itu sudah dia validasi dan kemudian diserahkan kepada Jorge Jesus atas permintaan sang pelatih.
Poin pertama menyebut Jorge Jesus sendiri yang mengusulkan rencana untuk Ronaldo bersama Timnas Portugal musim tersebut setelah pembicaraan panjang dan serius.
Poin kedua menegaskan Jorge Jesus memahami kecintaan Ronaldo kepada tim nasional sekaligus pengaruh besar sang kapten selama 24 tahun membela Portugal.
“Saya sendiri (Jorge Jesus), tanpa siapa pun, mengusulkan rencana kepada Cristiano untuk musim ini bersama Tim Nasional. Itu adalah percakapan yang panjang dan sangat baik,” tulis Ronaldo di kanal Instagram pribadinya, Rabu (7/10).
“Saya tahu betapa besar kecintaannya kepada Tim Nasional dan betapa besar pengaruhnya di dunia, terlebih lagi pengaruh positif yang telah dia berikan kepada Tim Nasional selama 24 tahun berturut-turut,” lanjut dia.
Poin ketiga menyatakan rencana yang diajukan Jorge Jesus sudah diterima Ronaldo, sedangkan poin keempat menegaskan Ronaldo tidak pernah mempertanyakan keputusan sang pelatih dan tetap bersikap profesional.
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