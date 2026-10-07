Gerrard Borong Empat Gol, AllStar Premier League Legends Menang 7-6

JawaPos.com - Steven Gerrard tampil gemilang dalam laga AllStar Legends di Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur.

Mantan kapten Liverpool itu mencetak empat gol untuk membantu AllStar Premier League Legends mengalahkan AllStar World Legends dengan skor 7-6.

Pertandingan berlangsung terbuka sejak menit awal.

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Kedua tim saling melancarkan serangan dan menciptakan banyak peluang di sepanjang laga.

Gerrard menjadi pemain yang paling menonjol dalam duel tersebut.

Empat golnya memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan AllStar Premier League Legends.

Mantan gelandang timnas Inggris itu menunjukkan ketajamannya di depan gawang.

Pengalaman panjang di level tertinggi kembali terlihat melalui kemampuannya memanfaatkan peluang.