Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
Rabu, 7 Oktober 2026 | 15.20 WIB

Gerrard Borong Empat Gol, AllStar Premier League Legends Menang 7-6

Mantan bintang Liverpool Steven Gerrard. (Dok. Steven Gerrard) - Image

Mantan bintang Liverpool Steven Gerrard. (Dok. Steven Gerrard)

JawaPos.com - Steven Gerrard tampil gemilang dalam laga AllStar Legends di Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur.

Mantan kapten Liverpool itu mencetak empat gol untuk membantu AllStar Premier League Legends mengalahkan AllStar World Legends dengan skor 7-6.

Pertandingan berlangsung terbuka sejak menit awal.

Kedua tim saling melancarkan serangan dan menciptakan banyak peluang di sepanjang laga.

Gerrard menjadi pemain yang paling menonjol dalam duel tersebut.

Empat golnya memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan AllStar Premier League Legends.

Mantan gelandang timnas Inggris itu menunjukkan ketajamannya di depan gawang.

Pengalaman panjang di level tertinggi kembali terlihat melalui kemampuannya memanfaatkan peluang.

AllStar Premier League Legends mencetak total tujuh gol dalam pertandingan tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Manchester City Berpotensi Digugat Klub Rival Premier League Menyusul Putusan Pelanggaran Keuangan - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester City Berpotensi Digugat Klub Rival Premier League Menyusul Putusan Pelanggaran Keuangan

Senin, 5 Oktober 2026 | 22.28 WIB

Para Pemain Manchester City Mulai Konsultasi Hukum di Tengah Ancaman Sanksi dari Premier League - Image
Sepak Bola Dunia

Para Pemain Manchester City Mulai Konsultasi Hukum di Tengah Ancaman Sanksi dari Premier League

Senin, 5 Oktober 2026 | 21.19 WIB

Bek Norwegia Ungkap Kondisi Erling Haaland Usai Putusan Bersalah Premier League terhadap Man City - Image
Sepak Bola Dunia

Bek Norwegia Ungkap Kondisi Erling Haaland Usai Putusan Bersalah Premier League terhadap Man City

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 20.37 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore