Jorge Jesus Tegaskan Akan Buka Suara Soal Kepergian Cristiano Ronaldo dari Timnas Portugal

Cristiano Ronaldo (Bein Sports)
JawaPos.com – Jorge Jesus mengatakan akan menjelaskan alasan Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan tim nasional Portugal setelah seluruh pertandingan jeda internasional selesai.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (3/10), Ronaldo secara tiba-tiba meninggalkan skuad menjelang pertandingan UEFA Nations League melawan Denmark setelah sebelumnya menjadi pemain cadangan saat Portugal mengalahkan Norwegia 2-1.
Jesus menyebut keputusan tidak memainkan Ronaldo dalam pertandingan sebagai pilihan taktis, sementara Joao Felix dan Goncalo Ramos mencetak gol untuk Portugal.
Ronaldo kemudian menjalani latihan secara terpisah dari rekan-rekan setimnya selama dua hari sebelum meninggalkan pemusatan latihan Portugal.
Situasi itu memunculkan laporan mengenai adanya ketegangan antara Ronaldo, Jesus, dan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal Pedro Proenca, meskipun rincian persoalan belum disampaikan secara terbuka.
Jesus menegaskan tidak akan menghindari pembahasan mengenai persoalan tersebut dan berjanji memberikan penjelasan setelah pertandingan terakhir Portugal pada jeda internasional.
Jesus juga menegaskan bahwa Ronaldo tetap memiliki arti penting bagi tim nasional Portugal dan menyebutnya sebagai seorang ikon sepak bola.
Jesus mengatakan pengalaman panjangnya di dunia sepak bola membuatnya yakin tidak melakukan tindakan yang seharusnya menyebabkan situasi berkembang berbeda.
Setelah pertandingan terakhir Portugal pada jeda internasional, Jesus berjanji mengungkapkan secara lengkap alasan kepergian Ronaldo dari skuad serta persoalan yang melatarbelakanginya.
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