Prediksi Skor Swiss vs Makedonia Utara di UEFA Nations League: Tuan Rumah Berpeluang Menang Telak

Zeki Amdouni menjadi salah satu pemain yang diprediksi kembali menjadi ancaman Swiss saat menghadapi Skotlandia di Hampden Park. (Timnas Swiss)
JawaPos.com - Swiss akan menghadapi Makedonia Utara pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027 Grup B1. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Thermoplan Arena, Luzern, Rabu (7/10/2026) pukul 01.45 WIB.
Laga tersebut menjadi kesempatan besar bagi Swiss untuk kembali meraih tiga poin sekaligus memperkuat posisi mereka di puncak klasemen Grup B1. Dari tiga pertandingan yang sudah dimainkan, Swiss tampil sempurna dengan mengoleksi sembilan poin.
Sebaliknya, Makedonia Utara datang dengan kondisi yang jauh lebih sulit. Mereka masih berada di dasar klasemen tanpa poin dan belum mampu mencetak satu gol pun dalam tiga pertandingan.
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Situasi tersebut membuat Swiss lebih diunggulkan dalam duel kali ini. Terlebih, kedua tim sudah bertemu pada pertandingan sebelumnya di Skopje pada 26 September lalu. Swiss berhasil membawa pulang kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0.
Kemenangan itu menjadi salah satu modal penting bagi Swiss menjelang pertemuan kedua. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Murat Yakin tentu ingin kembali menunjukkan dominasi sekaligus menjaga peluang untuk promosi ke Liga A.
Performa Swiss memang cukup meyakinkan sepanjang Nations League musim ini. Mereka membuka perjalanan dengan kemenangan 3-0 atas Makedonia Utara, kemudian kembali menang 3-0 ketika menghadapi Skotlandia.
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Pada pertandingan terakhir, Swiss harus bekerja lebih keras sebelum akhirnya menundukkan Slovenia dengan skor 2-1. Tiga kemenangan tersebut membuat Swiss menjadi satu-satunya tim di Grup B1 yang masih memiliki catatan sempurna.
Selain hasil pertandingan, lini pertahanan Swiss juga terlihat cukup solid. Mereka baru kebobolan satu gol dalam tiga pertandingan. Catatan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Swiss kembali menjadi favorit kuat saat menghadapi Makedonia Utara.
Meski demikian, Murat Yakin diperkirakan akan melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain. Padatnya jadwal membuat rotasi menjadi hal penting agar kondisi fisik pemain tetap terjaga.
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