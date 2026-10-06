Prediksi Skor Inggris vs Ceko: Harry Kane dkk Berpeluang Menang Telak di Wembley

Harry Kane mencetak 7 gol saat Inggris menghancurkan Kroasia 7-0. (Istimewa)
JawaPos.com - Inggris akan menghadapi Ceko pada matchday keempat Grup A3 UEFA Nations League 2026/27. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Wembley Stadium, London, Rabu (7/10/2026) dini hari WIB.
Duel Inggris vs Ceko akan dimulai pukul 01.45 WIB. The Three Lions datang dengan modal yang sangat meyakinkan setelah meraih kemenangan telak 7-0 atas Kroasia pada pertandingan sebelumnya.
Hasil tersebut menjadi bukti bahwa lini serang Inggris sedang dalam kondisi terbaik. Harry Kane dan Bukayo Saka sama-sama mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut. Sementara tiga gol lainnya masing-masing disumbangkan Jude Bellingham, Morgan Rogers, dan Anthony Gordon.
Kemenangan besar itu juga memperpanjang catatan positif Inggris. Dalam dua pertandingan terakhir, tim asuhan Thomas Tuchel mampu mencetak sembilan gol dan tidak sekalipun kebobolan.
Performa tersebut membuat Inggris semakin percaya diri menghadapi Ceko. Apalagi pertandingan kali ini digelar di Wembley, tempat mereka akan mendapat dukungan penuh dari suporter sendiri.
Inggris saat ini berada di posisi kedua klasemen Grup A3. Mereka masih berada di belakang Spanyol yang tampil sempurna. Karena itu, tiga poin menjadi target penting bagi Harry Kane dan kawan-kawan agar tetap berada dalam persaingan di papan atas grup.
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Situasi yang dihadapi Ceko jauh berbeda. Mereka belum mendapatkan satu poin pun dari tiga pertandingan Nations League 2026/27. Ceko sudah kalah dari Inggris, Kroasia, dan Spanyol.
Kondisi tersebut membuat pertandingan di Wembley menjadi tantangan berat bagi tim asuhan Santi Denia. Apalagi Ceko sedang berada dalam tren negatif dengan enam pertandingan tanpa kemenangan.
Empat pertandingan terakhir bahkan berakhir dengan kekalahan. Jika kembali tumbang di London, Ceko akan menelan lima kekalahan beruntun untuk pertama kalinya sejak menjadi negara merdeka.
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