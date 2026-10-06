Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia: Lini Depan Tim Tamu Bermasalah, Tuan Rumah Diunggulkan

JawaPos.com - Skotlandia akan menjamu Slovenia pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027 Grup B1.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Hampden Park, Glasgow, Rabu (7/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Duel Skotlandia vs Slovenia menjadi salah satu pertandingan penting dalam persaingan Grup B1. Kedua tim sama-sama mengumpulkan empat poin dari tiga pertandingan yang sudah dimainkan.

Slovenia sementara berada di posisi kedua karena memiliki selisih gol yang lebih baik. Skotlandia menempati peringkat ketiga dan hanya tertinggal secara produktivitas gol.

Dengan persaingan yang cukup ketat, hasil pertandingan di Hampden Park dapat memberikan pengaruh besar terhadap posisi kedua tim di klasemen.

Posisi runner-up Grup B1 sendiri memiliki peluang untuk melanjutkan perjalanan melalui play-off promosi ke Liga A.

Skotlandia datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri yang mulai meningkat. Tim asuhan Sébastien Pocognoli sebelumnya berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Makedonia Utara.

Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Skotlandia di bawah kepemimpinan Pocognoli sekaligus mengakhiri periode kurang meyakinkan pada awal kompetisi.