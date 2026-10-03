Prediksi Skor Makedonia Utara vs Skotlandia di Liga Nations UEFA: The Tartan Army Menang Tipis

JawaPos.com — Makedonia Utara menjamu Skotlandia di Skopje pada matchday Liga Nations UEFA, Minggu (4/10/2026) pukul 01.45 WIB. Duel ini mempertemukan dua tim yang sama-sama belum meraih kemenangan.

Skotlandia diprediksi menang tipis karena memiliki rekor tandang lebih solid. Sementara itu, Makedonia Utara sedang mengalami krisis gol setelah gagal mencetak gol dalam enam pertandingan beruntun.

Skotlandia Dibayangi Start Buruk di Liga Nations Skotlandia datang ke Skopje dengan hanya mengoleksi satu poin dari dua pertandingan Liga Nations UEFA setelah bermain imbang melawan Slovenia dan kalah 0-3 dari Swiss.

Kekalahan dari Swiss terasa semakin berat karena Skotlandia bermain dengan 10 pemain setelah Jack Hendry menerima kartu merah pada menit ke-11.

Hasil tersebut membuat Skotlandia belum mencetak gol dalam empat pertandingan terakhir, termasuk ketika menghadapi Brasil dan Maroko pada Piala Dunia musim panas ini.

Pelatih Sebastien Pocognoli juga masih mencari kemenangan pertamanya setelah lima pertandingan bersama tim nasional Skotlandia. Laga melawan Makedonia Utara menjadi kesempatan penting bagi Skotlandia untuk memperbaiki posisi di Grup 1 League B.

Kemenangan di Skopje akan mengangkat mereka dari situasi sulit sekaligus memberikan momentum sebelum menghadapi Slovenia lagi di Glasgow pada November.

Catatan tandang juga menjadi modal penting bagi Skotlandia. Mereka hanya kalah sekali dalam tujuh pertandingan tandang terakhir di semua kompetisi dan berhasil mencatat lima clean sheet dalam periode tersebut.

Makedonia Utara Krisis Gol, Enam Laga Tanpa Cetak Gol Makedonia Utara berada dalam kondisi lebih mengkhawatirkan setelah menelan dua kekalahan dari dua pertandingan Liga Nations UEFA.