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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 7 Oktober 2026 | 04.54 WIB

Prediksi Skor Belarus vs Finlandia di Nations League: Huuhkajat Incar Kemenangan dan Puncak Klasemen

Belarus diprediksi meraih kemenangan atas San Marino pada lanjutan Liga Nations UEFA 2026/2027. (Timnas Belarus) - Image

Belarus diprediksi meraih kemenangan atas San Marino pada lanjutan Liga Nations UEFA 2026/2027. (Timnas Belarus)

JawaPos.com - Belarus akan menghadapi Finlandia pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027 Grup C1. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Illovszky Rudolf Stadion, Budapest, Rabu, 7 Oktober 2026, mulai pukul 01.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Finlandia untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Grup C1. Hingga tiga pertandingan, Finlandia telah mengoleksi tujuh poin dari dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Sementara itu, Belarus menempati posisi ketiga dengan raihan empat poin. Mereka masih memiliki peluang untuk bersaing di papan atas apabila mampu mendapatkan hasil positif dalam pertandingan kali ini.

Pertandingan Belarus melawan Finlandia juga menjadi pertemuan yang menarik karena kedua tim sudah saling berhadapan pada fase grup. Pada pertemuan sebelumnya, Finlandia harus puas bermain imbang 0-0 saat bertindak sebagai tuan rumah.

Belarus sendiri mengawali perjalanan di Grup C1 dengan hasil kurang meyakinkan. Mereka kalah 0-2 dari Albania pada pertandingan pertama. Setelah itu, Belarus bermain imbang tanpa gol ketika bertemu Finlandia.

Hasil tersebut kemudian diperbaiki pada pertandingan berikutnya. Belarus tampil lebih meyakinkan dan berhasil mengalahkan San Marino dengan skor telak 4-0.

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Belarus untuk menghadapi Finlandia. Selain menambah tiga poin, hasil itu juga membuat kepercayaan diri pemain meningkat setelah sebelumnya kesulitan mencetak gol dalam dua pertandingan awal.

Namun, Finlandia memiliki catatan yang lebih impresif sepanjang fase grup. Tim berjuluk Huuhkajat tersebut langsung tampil agresif ketika menghancurkan San Marino dengan skor 7-0.

Setelah kemenangan besar tersebut, Finlandia bermain imbang 0-0 melawan Belarus. Mereka kemudian kembali meraih tiga poin setelah menundukkan Albania dengan skor 2-1.

Editor: Banu Adikara
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