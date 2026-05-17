RI-Belarus Matangkan Roadmap Kerja Sama Jelang Kunjungan Presiden Lukashenko

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov untuk membahas penyusunan roadmap kerja sama bilateral Indonesia–Belarus. Dokumen tersebut dipersiapkan sebagai salah satu agenda penting menjelang kunjungan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia.

Pertemuan bilateral itu membahas sejumlah isu strategis yang akan dibawa dalam agenda kunjungan kenegaraan Presiden Lukashenko.

“Dokumen tersebut akan menjadi peta jalan terukur, yang mencakup kerja sama di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, kemanusiaan, sosial budaya dan lainnya,” kata Airlangga dalam keterangannya, Minggu (17/5).

Pemerintah Indonesia menilai Belarus memiliki potensi strategis dalam mendukung pengembangan industri manufaktur, ketahanan pangan, serta teknologi industri. Presiden Lukashenko dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada Juli 2026.

Airlangga menyebut, implementasi perjanjian dagang Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia atau Indonesia-EAEU FTA diyakini dapat memperluas peluang perdagangan dan investasi bagi kedua negara.

“Indonesia memandang Belarus sebagai mitra strategis dalam penguatan kerja sama industri, ketahanan pangan, dan pengembangan manufaktur berbasis teknologi. Implementasi Indonesia-EAEU FTA diharapkan dapat membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas dan saling menguntungkan,” jelas Airlangga.

Selain membahas sektor perdagangan, kedua pihak juga mendiskusikan rencana pembukaan penerbangan langsung antara Indonesia dan Belarus. Selain itu, kerja sama di bidang visa turut menjadi perhatian untuk meningkatkan mobilitas wisatawan maupun pelaku usaha.