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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.40 WIB

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: Tuan Rumah Berpeluang Menang Tipis

Bulgaria menghadapi Luksemburg pada laga pembuka Liga Nations UEFA 2026/2027 di Stadion Hristo Botev, Plovdiv. (Bulgaria) - Image

Bulgaria menghadapi Luksemburg pada laga pembuka Liga Nations UEFA 2026/2027 di Stadion Hristo Botev, Plovdiv. (Bulgaria)

JawaPos.com – Luksemburg akan kembali berhadapan dengan Bulgaria pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027 Grup C4. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stade de Luxembourg, Rabu, 7 Oktober 2026 pukul 01.45 WIB.

Pertemuan kedua tim kali ini menarik perhatian karena Luksemburg punya modal penting dari laga sebelumnya. Mereka berhasil mengalahkan Bulgaria dengan skor 2-1 saat kedua tim bertemu di Plovdiv pada 26 September 2026.

Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Luksemburg di Grup C4 sekaligus membuat persaingan di papan bawah semakin menarik. Dari tiga pertandingan, Luksemburg mengoleksi tiga poin dan berada di posisi ketiga.

Sementara itu, Bulgaria masih terpuruk di dasar klasemen dengan baru mengumpulkan satu poin. The Lions belum mampu meraih kemenangan dari tiga pertandingan yang telah dimainkan.

Luksemburg memang memiliki keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, performa mereka juga belum sepenuhnya stabil. Setelah menundukkan Bulgaria, tim berjuluk D’Rout Léiwen tersebut mengalami dua kekalahan beruntun.

Luksemburg kalah 0-3 dari Islandia dan kemudian kembali tumbang 0-1 ketika bertandang ke markas Estonia. Dalam dua pertandingan tersebut, mereka juga tidak mampu mencetak gol.

Situasi itu membuat efektivitas lini depan menjadi perhatian. Vincent Thill diperkirakan kembali menjadi salah satu pemain yang diharapkan bisa membuka ruang dan menciptakan peluang bagi Luksemburg.

Selain Thill, Aiman Dardari, Hamza Kadamani dan Jayson Videira juga dapat menjadi pilihan untuk memberikan tekanan kepada pertahanan Bulgaria.

Namun, tuan rumah harus melakukan sejumlah perubahan. Danel Sinani dipastikan absen karena cedera. Leandro Barreiro juga tidak dapat dimainkan akibat hukuman skorsing.

Editor: Banu Adikara
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