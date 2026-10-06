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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 7 Oktober 2026 | 02.30 WIB

Prediksi Skor Yordania vs Venezuela di Friendly Match 2026: Duel Ketat, Siapa yang Akan Menang?

Timnas Yordania (instagram @jordan.fa) - Image

Timnas Yordania (instagram @jordan.fa)

JawaPos.com - Yordania akan menghadapi Venezuela dalam pertandingan persahabatan internasional 2026.

Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 7 Oktober 2026 pukul 00.00 WIB.

Pertandingan Yordania vs Venezuela diprediksi berjalan cukup ketat. Kedua tim sama-sama datang dengan hasil kurang maksimal pada pertandingan sebelumnya sehingga kemenangan menjadi target yang ingin mereka raih.

Yordania sebelumnya harus puas bermain imbang 1-1 saat menghadapi Suriah. Sementara itu, Venezuela juga gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang tanpa gol ketika berhadapan dengan Korea Selatan.

Hasil tersebut membuat pertandingan kali ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki catatan sekaligus menguji kesiapan mereka melalui laga persahabatan internasional.

Yordania memiliki modal dari hasil pertandingan terakhir ketika mampu mencetak satu gol ke gawang Suriah.

Ali Olwan menjadi pemain yang mencatatkan namanya di papan skor setelah mencetak gol pada menit ke-38.

Meski berhasil mencetak gol, Yordania kemudian gagal mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Suriah mampu menyamakan kedudukan sehingga kedua tim harus berbagi poin.

Editor: Banu Adikara
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