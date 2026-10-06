Prediksi Skor India vs Uruguay: La Celeste Diunggulkan Menang Telak di Laga Persahabatan

JawaPos.com - India akan menghadapi Uruguay dalam pertandingan persahabatan internasional yang berlangsung di Stadion Salt Lake, Kolkata, Selasa (6/10/2026) pukul 21.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menguji komposisi skuad sekaligus memberikan menit bermain kepada sejumlah pemain. Meski berstatus laga uji coba, duel India vs Uruguay tetap menarik perhatian karena kedua tim memiliki kekuatan yang cukup berbeda.

Uruguay datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan atas Korea Selatan pada pertandingan terakhir. La Celeste tampil meyakinkan dan menunjukkan kualitas permainan yang membuat mereka lebih diunggulkan untuk kembali meraih hasil positif.

Sementara itu, India harus menghadapi tantangan berat setelah sebelumnya menelan kekalahan dari Brasil. Hasil tersebut menjadi gambaran mengenai perbedaan level yang harus dihadapi India ketika bertemu tim-tim dengan kualitas skuad lebih tinggi.

Uruguay juga memiliki sejumlah pemain yang tampil di kompetisi top Eropa. Kehadiran nama-nama seperti Rodrigo Bentancur, Jose Maria Gimenez, Facundo Pellistri hingga Darwin Nunez membuat tim asuhan La Celeste memiliki banyak pilihan di berbagai lini.

Namun, Uruguay dipastikan tidak dapat menurunkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut mengalami cedera pergelangan kaki dalam pertandingan derbi Madrid sebelum jeda internasional.

Absennya Valverde tentu menjadi kehilangan bagi Uruguay. Pemain berusia 28 tahun itu merupakan salah satu gelandang penting yang mampu memberikan keseimbangan, energi, sekaligus kontribusi dalam membangun serangan.

Meski demikian, Uruguay masih mempunyai kedalaman skuad yang cukup untuk menutupi kehilangan tersebut. Facundo Bernal dan Rodrigo Zalazar menjadi beberapa pemain yang berpeluang mendapatkan kesempatan tampil sejak awal.