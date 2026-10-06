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Antara
Selasa, 6 Oktober 2026 | 13.47 WIB

Daftar Nominasi Golden Boy 2026: Pau Cubarsi Favorit Teratas

Bek timnas Spanyol dan Barcelona, Pau Cubarsi (IG Pau Cubarsi) - Image

Bek timnas Spanyol dan Barcelona, Pau Cubarsi (IG Pau Cubarsi)

JawaPos.com - Penghargaan Golden Boy 2026 mengumumkan daftar 25 pemain muda terbaik Eropa yang masuk  nominasi.

Dibentuk oleh surat kabar Italia Tuttosport pada 2003, Golden Boy menilai performa pemain berdasarkan satu tahun kalender penuh, berbeda dengan Kopa Trophy yang menilai berdasarkan musim kompetisi.

Bek Barcelona Pau Cubarsi menjadi favorit untuk memenangkan penghargaan untuk pemain berusia di bawah 21 tahun itu setelah menjalani tahun impresif bersama Barca dan Spanyol.

Pemain berusia 19 tahun itu menjadi salah satu pilar pertahanan Barcelona sepanjang 2026. Ia juga berperan penting dalam keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 dan sebelumnya dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pada turnamen tersebut.

Cubarsi menjadi kandidat terkuat menggantikan Desire Doue sebagai pemenang Golden Boy.

Sejumlah talenta muda dari klub-klub top Eropa juga masuk daftar. Manchester City memiliki Ayyoub Bouaddi, PSG diwakili Warren Zaire-Emery, dan Real Madrid mengirim Yan Diomande serta Endrick.

Berdasarkan Tuttosport, berikut daftar finalis Golden Boy 2026:

1. Pau Cubarsi — Spanyol, Barcelona
2. Ayyoub Bouaddi — Maroko, Manchester City
3. Warren Zaire-Emery — Prancis, PSG
4. Yan Diomande — Pantai Gading, Real Madrid
5. Luka Vuskovic — Kroasia, Brighton
6. Victor Froholdt — Denmark, Porto
7. Myles Lewis-Skelly — Inggris, Arsenal
8. Rayan — Brasil, Bournemouth
9. Jorrel Hato — Belanda, Chelsea
10. Lennart Karl — Jerman, Bayern Munich
11. Estevao — Brasil, Chelsea
12. Endrick — Brasil, Real Madrid
13. Junior Kroupi — Prancis, Bournemouth
14. Gianluca Prestianni — Argentina, Benfica
15. Konstantinos Karetsas — Yunani, Borussia Dortmund
16. Said El Mala — Jerman, Cologne
17. Jon Martin — Spanyol, Real Sociedad
18. Marc Bernal — Spanyol, Barcelona
19. Kerim Alajbegovic — Bosnia-Herzegovina, Juventus
20. Finn Jeltsch — Jerman, Stuttgart

Editor: Dinarsa Kurniawan
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