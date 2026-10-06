Daftar Nominasi Golden Boy 2026: Pau Cubarsi Favorit Teratas

JawaPos.com - Penghargaan Golden Boy 2026 mengumumkan daftar 25 pemain muda terbaik Eropa yang masuk nominasi.

Dibentuk oleh surat kabar Italia Tuttosport pada 2003, Golden Boy menilai performa pemain berdasarkan satu tahun kalender penuh, berbeda dengan Kopa Trophy yang menilai berdasarkan musim kompetisi.

Bek Barcelona Pau Cubarsi menjadi favorit untuk memenangkan penghargaan untuk pemain berusia di bawah 21 tahun itu setelah menjalani tahun impresif bersama Barca dan Spanyol.

Pemain berusia 19 tahun itu menjadi salah satu pilar pertahanan Barcelona sepanjang 2026. Ia juga berperan penting dalam keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 dan sebelumnya dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pada turnamen tersebut.

Cubarsi menjadi kandidat terkuat menggantikan Desire Doue sebagai pemenang Golden Boy.

Sejumlah talenta muda dari klub-klub top Eropa juga masuk daftar. Manchester City memiliki Ayyoub Bouaddi, PSG diwakili Warren Zaire-Emery, dan Real Madrid mengirim Yan Diomande serta Endrick.