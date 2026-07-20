Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Antara
Senin, 20 Juli 2026 | 15.03 WIB

Pau Cubarsi Raih Gelar Pemain Terbaik Piala Dunia 2026

Bek timnas Spanyol Pau Cubarsi raih predikat Pemain Muda Terbaik pada Piala Dunia 2026 (IG Pau Cubarsi) - Image

Bek timnas Spanyol Pau Cubarsi raih predikat Pemain Muda Terbaik pada Piala Dunia 2026 (IG Pau Cubarsi)

JawaPos.com - Bek tim nasional Spanyol Pau Cubarsi melengkapi trofi Piala Dunia 2026 yang diraih bersama La Furia Roja dengan menyabet titel Pemain Muda Terbaik turnamen tersebut.

Talenta jebolan La Masia itu tampil penuh di setiap pertandingan Spanyol di Piala Dunia 2026, termasuk saat mereka mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Senin WIB.

Jumlah menit bermain itu pula yang membuat Cubarsi bisa mengungguli rekannya, Lamine Yamal, yang sepanjang turnamen lebih banyak mencuri perhatian.

Sementara, Cubarsi secara memainkan 750 menit penuh pertandingan Spanyol sepanjang Piala Dunia 2026 --tanpa menghitung menit-menit injury time--, Yamal yang mencetak satu gol dan satu assist "hanya" merumput selama 615 menit.

Cubarsi menjadi bagian penting dalam keberhasilan Spanyol menorehkan rekor sebagai tim dengan jumlah kebobolan gol paling sedikit sepanjang satu edisi turnamen Piala Dunia.

Selama Piala Dunia 2026, Spanyol hanya kebobolan satu gol saja dari delapan pertandingan yang dimainkan, yakni di babak perempat final menghadapi Belgia. Sedangkan tujuh pertandingan lainnya, Spanyol berhasil membukukan catatan nirbobol.

Meski tampil penuh dalam seluruh menit pertandingan Spanyol di Piala Dunia 2026, Cubarsi juga tercatat hanya menerima satu kartu kuning dalam melakoni tugasnya mengawal pertahanan tim besutan Luis de la Fuente.

Bukan hanya piawai dalam bertahan, pemain berusia 19 tahun itu juga tercatat memimpin statistik umpan antarlini di timnas Spanyol pada Piala Dunia 2026 dengan 173 kali keberhasilan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Pau Cubarsi Sabet Titel Pemain Muda Terbaik Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Pau Cubarsi Sabet Titel Pemain Muda Terbaik Piala Dunia 2026

Senin, 20 Juli 2026 | 14.45 WIB

Komentar Pau Cubarsi Jelang Spanyol Lawan Prancis di Semifinal Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Komentar Pau Cubarsi Jelang Spanyol Lawan Prancis di Semifinal Piala Dunia 2026

Selasa, 14 Juli 2026 | 01.16 WIB

Barcelona vs Atletico Madrid: Dari Laga Penuh Amarah, Pau Cubarsi Akhiri dengan Sikap Berserah - Image
Sepak Bola Dunia

Barcelona vs Atletico Madrid: Dari Laga Penuh Amarah, Pau Cubarsi Akhiri dengan Sikap Berserah

Sabtu, 11 April 2026 | 05.55 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore