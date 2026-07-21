Belum Genap Berusia 20 Tahun Pau Cubarsi Sudah Raih Piala Dunia 2026, Emas Olimpiade, dan 100 Laga Bersama Barcelona

Pau Cubarsi raih Piala Dunia 2026, emas Olimpiade, dan 100 laga bersama Barcelona, sebelum usia 20 tahun. (Istimewa)
JawaPos.com - Pau Cubarsi terus mencuri perhatian dunia sepak bola. Bek muda milik Barcelona itu membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih prestasi besar.
Meski baru berusia 19 tahun, dia telah mengumpulkan sederet pencapaian yang menjadi impian banyak pesepak bola profesional. Nama Pau Cubarsi mulai mencuat setelah mampu menembus tim utama Barcelona di usia yang sangat muda.
Berkat ketenangan, kemampuan membaca permainan, dan kedewasaan saat bertahan, dia langsung dipercaya menjadi pilihan utama di lini belakang Blaugrana. Kepercayaan tersebut dibayar dengan penampilan yang konsisten. Hingga kini, Cubarsi telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan bersama tim utama Barcelona.
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Sebuah pencapaian yang menunjukkan betapa penting perannya di klub raksasa Catalan tersebut. Tak hanya bersinar di level klub, Cubarsi juga menikmati kesuksesan bersama tim nasional Spanyol. Puncaknya terjadi saat La Roja keluar sebagai juara Piala Dunia 2026.
Dalam turnamen tersebut, bek muda ini tampil solid dan menjadi bagian penting dari lini pertahanan Spanyol sepanjang kompetisi. Penampilan impresifnya membuat Cubarsi dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Piala Dunia 2026. Penghargaan tersebut semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta muda terbaik di dunia saat ini.
Sebelumnya, dia juga sudah mengoleksi medali emas Olimpiade Paris 2024 bersama timnas Spanyol. Meski gagal mengangkat trofi UEFA Nations League 2024/25 setelah finis sebagai runner-up, performanya tetap mendapat banyak pujian.
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Di level klub, koleksi trofi Cubarsi juga terus bertambah. Bersama Barcelona, dia berhasil membawa tim meraih dua gelar La Liga secara beruntun pada musim 2024/25 dan 2025/26.
Selain itu, dia ikut mengantarkan Blaugrana menjuarai Copa del Rey musim 2024/25. Prestasi Barcelona semakin lengkap dengan dua gelar Piala Super Spanyol yang turut menjadi bagian dari perjalanan karier sang bek muda.
Konsistensinya di berbagai kompetisi membuat Cubarsi menjadi salah satu pemain yang paling dipercaya di skuad Barcelona. Di luar lapangan, kehidupan pribadi Cubarsi juga berjalan bahagia. Di usia yang masih sangat muda, dia disebut telah menemukan sosok pasangan yang menjadi bagian penting dalam perjalanannya.
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