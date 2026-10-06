Prediksi Skor Angola vs Malawi di Kualifikasi Piala Afrika: Palancas Negras Borong Gol di Luanda

Timnas Angola siap hancurkan perlawanan Malawi di Kualifikasi Piala Afrika. (Timnas Angola)
JawaPos.com - Timnas Angola diprediksi mengalahkan Malawi dengan skor 2-0 pada matchday kedua Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio 11 de Novembro, Rabu (7/10) pukul 02.00 WIB.
Sebelumnya timnas Angola bermain imbang 0-0 melawan Mesir pada laga pembuka, sedangkan Malawi datang dengan modal kemenangan atas Sudan Selatan.
Angola mengincar kemenangan pertama di Kualifikasi Piala Afrika 2027 setelah hanya mampu bermain 0-0 melawan Mesir pada pertandingan pembuka di Cairo International Stadium.
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Hasil tersebut memperpanjang catatan positif Angola yang kini tidak terkalahkan dalam tujuh dari delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi.
Tim asuhan Aliou Cisse juga menunjukkan pertahanan solid dalam beberapa laga terakhir.
Empat dari lima pertandingan terakhir Angola berakhir imbang, sementara satu-satunya kemenangan dalam periode tersebut diraih dengan skor 1-0 atas Republik Afrika Tengah pada Juni.
Cisse memiliki tantangan untuk meningkatkan produktivitas timnya saat menghadapi Malawi di Luanda.
Angola tercatat hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir tapi rekor pertemuan memberikan kepercayaan diri.
Mereka hanya sekali kalah dalam delapan duel terakhir melawan Malawi di semua kompetisi.
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