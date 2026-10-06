Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.47 WIB

Prediksi Skor Angola vs Malawi di Kualifikasi Piala Afrika: Palancas Negras Borong Gol di Luanda

Timnas Angola siap hancurkan perlawanan Malawi di Kualifikasi Piala Afrika. (Timnas Angola) - Image

Timnas Angola siap hancurkan perlawanan Malawi di Kualifikasi Piala Afrika. (Timnas Angola)

JawaPos.com - Timnas Angola diprediksi mengalahkan Malawi dengan skor 2-0 pada matchday kedua Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio 11 de Novembro, Rabu (7/10) pukul 02.00 WIB.

Sebelumnya timnas Angola bermain imbang 0-0 melawan Mesir pada laga pembuka, sedangkan Malawi datang dengan modal kemenangan atas Sudan Selatan.

Angola Ingin Tebus Hasil Imbang

Angola mengincar kemenangan pertama di Kualifikasi Piala Afrika 2027 setelah hanya mampu bermain 0-0 melawan Mesir pada pertandingan pembuka di Cairo International Stadium.

Hasil tersebut memperpanjang catatan positif Angola yang kini tidak terkalahkan dalam tujuh dari delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Tim asuhan Aliou Cisse juga menunjukkan pertahanan solid dalam beberapa laga terakhir.

Empat dari lima pertandingan terakhir Angola berakhir imbang, sementara satu-satunya kemenangan dalam periode tersebut diraih dengan skor 1-0 atas Republik Afrika Tengah pada Juni.

Cisse memiliki tantangan untuk meningkatkan produktivitas timnya saat menghadapi Malawi di Luanda.

Angola tercatat hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir tapi rekor pertemuan memberikan kepercayaan diri.

Mereka hanya sekali kalah dalam delapan duel terakhir melawan Malawi di semua kompetisi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Guinea vs Kenya di Kualifikasi Piala Afrika 2027: Harambee Stars Berburu Poin - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Guinea vs Kenya di Kualifikasi Piala Afrika 2027: Harambee Stars Berburu Poin

Kamis, 1 Oktober 2026 | 19.05 WIB

Prediksi Skor Eritrea vs Afrika Selatan Kualifikasi Piala Afrika, Bafana Bafana Diunggulkan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Eritrea vs Afrika Selatan Kualifikasi Piala Afrika, Bafana Bafana Diunggulkan

Kamis, 1 Oktober 2026 | 02.02 WIB

Prediksi Skor Kenya vs Eritrea di Kualifikasi Piala Afrika: Harambee Stars Libas Perlawanan Tim Tamu - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Kenya vs Eritrea di Kualifikasi Piala Afrika: Harambee Stars Libas Perlawanan Tim Tamu

Sabtu, 26 September 2026 | 00.27 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore