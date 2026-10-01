Prediksi Skor Guinea vs Kenya di Kualifikasi Piala Afrika 2027: Harambee Stars Berburu Poin

Guinea dan Kenya akan berhadapan pada Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stade 28 Septembre. (Timnas Kenya)
JawaPos.com — Guinea menghadapi Kenya pada Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stade 28 Septembre, Kamis (1/10/2026) pukul 23.00 WIB, dengan misi berbeda. Guinea memburu poin pertama setelah kalah 2-1 dari Afrika Selatan, sedangkan Kenya datang setelah bermain imbang 1-1 melawan Eritrea.
Guinea membutuhkan kemenangan untuk mengangkat posisi mereka di Grup D setelah belum mengoleksi poin dari pertandingan sebelumnya. Kekalahan 2-1 dari Afrika Selatan membuat Syli National berada di dasar klasemen, meski Seydouba Cisse sempat mencetak gol untuk Guinea.
Hasil tersebut memperpanjang periode sulit Guinea yang belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir. Tim berjuluk Syli National itu juga menelan tiga kekalahan beruntun sebelum mendapatkan hasil imbang dalam dua laga berikutnya.
Bermain di Stade 28 Septembre menjadi kesempatan bagi Guinea untuk memperbaiki catatan tersebut. Dalam delapan pertemuan sebelumnya, tim yang berstatus sebagai tuan rumah selalu keluar sebagai pemenang sehingga faktor kandang menjadi salah satu catatan penting menjelang duel kali ini.
Kenya membawa modal yang sedikit lebih baik setelah bermain imbang 1-1 melawan Eritrea pada pertandingan sebelumnya. Ryan Ogam menjadi penyelamat Harambee Stars melalui gol yang mengubah kedudukan menjelang akhir pertandingan.
Hasil tersebut membuat Kenya mengoleksi satu poin dan menempati peringkat ketiga Grup D.
Menariknya, Kenya sebenarnya sudah memastikan tiket otomatis ke putaran final Piala Afrika mendatang karena berstatus sebagai salah satu tuan rumah turnamen. Situasi tersebut membuat pertandingan kualifikasi dapat dimanfaatkan Kenya untuk menjaga kesiapan tim.
Harambee Stars juga tercatat tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir pada waktu normal, meski tiga di antaranya berakhir imbang.
Pertemuan Guinea dan Kenya memiliki sejarah yang cukup berimbang. Dari delapan pertemuan sebelumnya, kedua tim sama-sama mengoleksi empat kemenangan sehingga pertandingan kali ini berpotensi kembali berlangsung ketat.
Pertemuan kompetitif terakhir terjadi pada Oktober 2008 dalam Kualifikasi Piala Dunia FIFA. Guinea berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 3-2, sekaligus menjadi salah satu catatan penting menjelang pertemuan terbaru kedua negara.
Perbedaan posisi di ranking FIFA juga cukup terlihat. Guinea berada di peringkat ke-81 dunia, sedangkan Kenya menempati posisi ke-109, tetapi catatan tersebut tidak otomatis menggambarkan jalannya pertandingan di lapangan.
Guinea diperkirakan akan tampil lebih agresif karena membutuhkan poin pertama di Grup D. Bermain di kandang juga memberikan keuntungan tersendiri bagi Syli National, terutama jika mereka mampu memanfaatkan tekanan sejak awal pertandingan.
Kenya tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan melalui permainan yang lebih percaya diri setelah meraih hasil imbang pada laga sebelumnya. Dengan rekor lima pertandingan terakhir tanpa kekalahan dalam waktu normal, Harambee Stars berpotensi menyulitkan Guinea sepanjang 90 menit.
Melihat performa kedua tim dan sejarah pertemuan mereka, pertandingan diperkirakan berjalan ketat dengan peluang kedua tim mencetak gol. Prediksi skor Guinea vs Kenya adalah imbang, hasil yang akan membuat kedua negara berbagi poin di Stade 28 Septembre.
Prediksi akhir: Guinea 1-1 Kenya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022