Prediksi Skor Guinea vs Kenya di Kualifikasi Piala Afrika 2027: Harambee Stars Berburu Poin

JawaPos.com — Guinea menghadapi Kenya pada Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stade 28 Septembre, Kamis (1/10/2026) pukul 23.00 WIB, dengan misi berbeda. Guinea memburu poin pertama setelah kalah 2-1 dari Afrika Selatan, sedangkan Kenya datang setelah bermain imbang 1-1 melawan Eritrea.

Guinea Wajib Bangkit di Kandang Guinea membutuhkan kemenangan untuk mengangkat posisi mereka di Grup D setelah belum mengoleksi poin dari pertandingan sebelumnya. Kekalahan 2-1 dari Afrika Selatan membuat Syli National berada di dasar klasemen, meski Seydouba Cisse sempat mencetak gol untuk Guinea.



Hasil tersebut memperpanjang periode sulit Guinea yang belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir. Tim berjuluk Syli National itu juga menelan tiga kekalahan beruntun sebelum mendapatkan hasil imbang dalam dua laga berikutnya.

Bermain di Stade 28 Septembre menjadi kesempatan bagi Guinea untuk memperbaiki catatan tersebut. Dalam delapan pertemuan sebelumnya, tim yang berstatus sebagai tuan rumah selalu keluar sebagai pemenang sehingga faktor kandang menjadi salah satu catatan penting menjelang duel kali ini.

Kenya Datang dengan Modal Lebih Positif Kenya membawa modal yang sedikit lebih baik setelah bermain imbang 1-1 melawan Eritrea pada pertandingan sebelumnya. Ryan Ogam menjadi penyelamat Harambee Stars melalui gol yang mengubah kedudukan menjelang akhir pertandingan.



Hasil tersebut membuat Kenya mengoleksi satu poin dan menempati peringkat ketiga Grup D.

Menariknya, Kenya sebenarnya sudah memastikan tiket otomatis ke putaran final Piala Afrika mendatang karena berstatus sebagai salah satu tuan rumah turnamen. Situasi tersebut membuat pertandingan kualifikasi dapat dimanfaatkan Kenya untuk menjaga kesiapan tim.

Harambee Stars juga tercatat tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir pada waktu normal, meski tiga di antaranya berakhir imbang.

Rekor Guinea vs Kenya Sangat Seimbang Pertemuan Guinea dan Kenya memiliki sejarah yang cukup berimbang. Dari delapan pertemuan sebelumnya, kedua tim sama-sama mengoleksi empat kemenangan sehingga pertandingan kali ini berpotensi kembali berlangsung ketat.



Pertemuan kompetitif terakhir terjadi pada Oktober 2008 dalam Kualifikasi Piala Dunia FIFA. Guinea berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 3-2, sekaligus menjadi salah satu catatan penting menjelang pertemuan terbaru kedua negara.



Perbedaan posisi di ranking FIFA juga cukup terlihat. Guinea berada di peringkat ke-81 dunia, sedangkan Kenya menempati posisi ke-109, tetapi catatan tersebut tidak otomatis menggambarkan jalannya pertandingan di lapangan.