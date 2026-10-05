Prediksi Skor Prancis vs Belgia: Olise Tebar Ancaman, Red Devils Kehilangan Dua Pemain

JawaPos.com - Prancis akan menghadapi Timnas Belgia pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027.

Pertandingan Grup A1 ini dijadwalkan berlangsung di Stade de France, Saint-Denis, Selasa (6/10) dini hari WIB.

Laga Prancis vs Belgia menjadi salah satu pertandingan yang cukup menarik perhatian karena kedua tim hanya terpaut satu poin di klasemen.

Prancis sementara berada di puncak dengan koleksi tujuh poin, sedangkan Belgia menempati posisi kedua dengan enam poin.

Belgia harus menghadapi persoalan cukup serius di lini tengah.

Kevin De Bruyne dan Youri Tielemans dipastikan absen karena menjalani hukuman akibat akumulasi kartu kuning.

Absennya dua pemain tersebut tentu menjadi kehilangan besar bagi Belgia.

De Bruyne selama ini menjadi salah satu pemain penting dalam mengatur permainan, sedangkan Tielemans juga memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan lini tengah.