Prediksi Skor Prancis vs Belgia: Olise Tebar Ancaman, Red Devils Kehilangan Dua Pemain

Duel seru timnas Prancis akan menghadapi Belgia di UEFA Nations League. (Istimewa)
JawaPos.com - Prancis akan menghadapi Timnas Belgia pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027.
Pertandingan Grup A1 ini dijadwalkan berlangsung di Stade de France, Saint-Denis, Selasa (6/10) dini hari WIB.
Laga Prancis vs Belgia menjadi salah satu pertandingan yang cukup menarik perhatian karena kedua tim hanya terpaut satu poin di klasemen.
Prancis sementara berada di puncak dengan koleksi tujuh poin, sedangkan Belgia menempati posisi kedua dengan enam poin.
Belgia harus menghadapi persoalan cukup serius di lini tengah.
Kevin De Bruyne dan Youri Tielemans dipastikan absen karena menjalani hukuman akibat akumulasi kartu kuning.
Absennya dua pemain tersebut tentu menjadi kehilangan besar bagi Belgia.
De Bruyne selama ini menjadi salah satu pemain penting dalam mengatur permainan, sedangkan Tielemans juga memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan lini tengah.
Pelatih Belgia Mark van Bommel masih memiliki sejumlah pemain yang bisa diandalkan seperti Romelu Lukaku di lini depan, Charles De Ketelaere, Dodi Lukebakio, dan Mika Godts yang bisa memberikan ancaman.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022