Prediksi Skor Siprus vs Latvia di UEFA Nations League: Tuan Rumah Menang Tipis

JawaPos.com - Siprus akan menjamu timnas Latvia pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027 Grup C2 di GSP Stadium, Nicosia, Senin (5/10) pukul 23.00 WIB.

Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi Siprus untuk melanjutkan momentum positif sekaligus memperbaiki posisinya di klasemen Grup C2.

Sementara itu, timnas Latvia datang dengan pekerjaan rumah yang cukup besar, terutama dalam hal produktivitas di depan gawang.

Siprus saat ini menempati posisi kedua dengan koleksi empat poin dari tiga pertandingan.

Mereka mengawali perjalanan di kompetisi ini dengan kekalahan 1-2 dari Montenegro, kemudian bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Latvia.

Hasil positif akhirnya diraih Siprus pada pertandingan ketiga dengan mengalahkan Armenia 2-0.

Kemenangan tersebut menjadi modal penting sebelum kembali menghadapi Latvia di kandang sendiri.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, mereka kini memiliki peluang untuk kembali meraih kemenangan sekaligus menjaga persaingan di papan atas Grup C2.