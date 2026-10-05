Prediksi Skor Siprus vs Latvia di UEFA Nations League: Tuan Rumah Menang Tipis

Timnas Siprus akan menghadapi Latvia di Liga Nations UEFA. (Instagram @marcusedwards10)
JawaPos.com - Siprus akan menjamu timnas Latvia pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027 Grup C2 di GSP Stadium, Nicosia, Senin (5/10) pukul 23.00 WIB.
Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi Siprus untuk melanjutkan momentum positif sekaligus memperbaiki posisinya di klasemen Grup C2.
Sementara itu, timnas Latvia datang dengan pekerjaan rumah yang cukup besar, terutama dalam hal produktivitas di depan gawang.
Siprus saat ini menempati posisi kedua dengan koleksi empat poin dari tiga pertandingan.
Mereka mengawali perjalanan di kompetisi ini dengan kekalahan 1-2 dari Montenegro, kemudian bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Latvia.
Hasil positif akhirnya diraih Siprus pada pertandingan ketiga dengan mengalahkan Armenia 2-0.
Kemenangan tersebut menjadi modal penting sebelum kembali menghadapi Latvia di kandang sendiri.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, mereka kini memiliki peluang untuk kembali meraih kemenangan sekaligus menjaga persaingan di papan atas Grup C2.
Meski demikian, Siprus tetap harus berhati-hati.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022