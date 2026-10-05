Laga Ke-208 Jadi Perpisahan Lionel Messi dengan Timnas Argentina

Lionel Messi. (Bein Sports)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni memprediksi laga perpisahan Lionel Messi dengan timnas Argentina di Estadio Monumental, Buenos Aires, akan menjadi momen yang sangat emosional.
“Itu akan menjadi hari yang tak terlupakan,” kata Scaloni seperti diwartakan BeIN SPORTS dilansir dari Antara.
Messi akan menjalani pertandingan ke-208 yang sekaligus laga terakhirnya bersama Argentina saat menghadapi Benin dalam laga persahabatan pada Rabu (7/10).
Kapten Argentina itu memutuskan pensiun membela La Albiceleste setelah kalah dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026.
Scaloni menggambarkan besarnya antusiasme publik Argentina untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Messi.
Menurut dia, kehadiran Messi selalu membawa dampak besar, bukan hanya kepada rekan-rekan setimnya, tetapi juga kepada lawan dan penggemar.
“Saya membayangkan bila ada lima Stadion Monumental, semuanya akan penuh,” ujar Scaloni.
Messi akan mengakhiri karier internasionalnya sebagai pemain sebagai pemain yang paling sering membela Argentina, yakni 208 kali.
Dia juga pencetak gol terbanyak La Albiceleste dengan 125 gol.
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