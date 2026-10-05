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Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 6 Oktober 2026 | 03.57 WIB

Prediksi Susunan Pemain Italia vs Turki: Nicolo Barella Waspada Kekuatan Tim Tamu

Gelandang timnas Italia Nicolo Barella. (Dok. IG/Azzurri)&nbsp; - Image

Gelandang timnas Italia Nicolo Barella. (Dok. IG/Azzurri)&nbsp;

JawaPos.com - Timnas Italia bakal menghadapi timnas Turki di UEFA Nations League.

Kedua tim akan saling mengalahkan di Stadio Renato Dall'Ara, Selasa (6/10) pukul 01.45 WIB. 

Nicolo Barella mengatakan, melawan Turki bukan laga yang mudah.

Meski Turki tidak diperkuat Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella tetap merasa tim tamu tetap berbahaya. 

"Hakan Calhanoglu adalah salah satu nama yang saya kenal sebagai seorang pemimpin; rekan-rekan setimnya pasti merasakan ketidakhadirannya, tetapi skuad Turki memiliki banyak pemain berharga yang dapat mengambil peran kepemimpinan," kata Nicolo Barella yang dikutip laman resmi UEFA, Senin (5/10). 

Di sisi lain, gelandang 29 tahun tersebut sudah melupakan kegagalan timnas Italia lolos ke Piala Dunia pada 2022 dan 2026.

Kini, Nicolo Barella berusaha untuk membantu Azzurri kembali ke performa terbaiknya. 

"Saat Anda memulai karier internasional Anda dimulai dengan memenangkan Kejuaraan Eropa dan kemudian gagal lolos ke Piala Dunia dua kali, Anda tahu kritik akan datang dan Anda harus menemukan kekuatan untuk bereaksi," jelas pemain Inter Milan tersebut. 

"Malam itu dan bulan-bulan berikutnya sangat berat, tetapi dalam hidup dan dalam sepak bola Anda harus selalu bergerak maju," lanjut dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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