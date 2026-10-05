Prediksi Skor Montenegro vs Armenia: Peluang Emas Tuan Rumah di UEFA Nations League!

JawaPos.com - Montenegro akan menjamu Armenia pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027 Grup C2 di Stadion Pod Goricom, Podgorica, pada Selasa (6/10) pukul 01.45 WIB.

Pertandingan Montenegro vs Armenia menjadi kesempatan besar bagi tuan rumah untuk memperkuat posisi di puncak klasemen.

Montenegro saat ini memimpin Grup C2 dengan koleksi sembilan poin dari tiga pertandingan.

Sementara itu, Armenia berada di peringkat ketiga dengan tiga poin, harus segera bangkit setelah dua kekalahan dalam pertandingan terakhir.

Montenegro datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi.

Dari tiga pertandingan yang sudah dimainkan, mereka selalu berhasil meraih kemenangan.

Hasil tersebut membuat tim berjuluk Brave Falcons itu menjadi kandidat kuat untuk mengakhiri fase grup sebagai pemuncak klasemen.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Montenegro sedang berada dalam momentum yang bagus.