Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 6 Oktober 2026 | 02.48 WIB

Prediksi Skor Bosnia-Herzegovina vs Polandia: Duel Ketat Tanpa Dzeko dan Lewandowski

Robert Lewandowski absen membela timnas Polandia saat menghadapi Bosnia di Liga Nations UEFA. (Timnas Polandia) - Image

Robert Lewandowski absen membela timnas Polandia saat menghadapi Bosnia di Liga Nations UEFA. (Timnas Polandia)

JawaPos.com - Bosnia-Herzegovina akan menjamu timnas Polandia pada matchday keempat Grup B4 UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Bilino Polje, Zenica, Selasa (6/10) pukul 01.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Bosnia-Herzegovina sementara menempati peringkat kedua dengan koleksi lima poin sedangkan Polandia berada tepat di bawahnya dengan empat poin.

Dengan jarak hanya satu angka, kemenangan bisa mengubah persaingan di Grup B4.

Karena itu, pertandingan diperkirakan berlangsung ketat sejak menit awal.

Pertemuan kali ini juga memiliki cerita tersendiri karena kedua negara sama-sama kehilangan penyerang senior.

Bosnia-Herzegovina sudah tidak bisa mengandalkan Edin Dzeko setelah sang striker memutuskan pensiun dari sepak bola internasional.

Pelatih Bosnia-Herzegovina harus mencari formula baru untuk menggantikan peran Dzeko.

Haris Tabakovic diperkirakan menjadi salah satu opsi utama di lini depan dan kemungkinan akan berduet dengan Ermedin Demirovic.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Laga Ke-208 Jadi Perpisahan Lionel Messi dengan Timnas Argentina - Image
Sepak Bola Dunia

Laga Ke-208 Jadi Perpisahan Lionel Messi dengan Timnas Argentina

Senin, 5 Oktober 2026 | 23.01 WIB

UEFA Terima Sejumlah Dokumen Real Madrid dalam Kasus Dugaan Pembayaran Wasit oleh Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

UEFA Terima Sejumlah Dokumen Real Madrid dalam Kasus Dugaan Pembayaran Wasit oleh Barcelona

Senin, 5 Oktober 2026 | 19.04 WIB

Prediksi Skor Rumania vs Swedia di UEFA Nations League: Skuad Blagult Diunggulkan Menang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Rumania vs Swedia di UEFA Nations League: Skuad Blagult Diunggulkan Menang

Senin, 5 Oktober 2026 | 18.16 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

5

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

6

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

9

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

10

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore