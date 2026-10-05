Prediksi Skor Bosnia-Herzegovina vs Polandia: Duel Ketat Tanpa Dzeko dan Lewandowski

JawaPos.com - Bosnia-Herzegovina akan menjamu timnas Polandia pada matchday keempat Grup B4 UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Bilino Polje, Zenica, Selasa (6/10) pukul 01.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Bosnia-Herzegovina sementara menempati peringkat kedua dengan koleksi lima poin sedangkan Polandia berada tepat di bawahnya dengan empat poin.

Dengan jarak hanya satu angka, kemenangan bisa mengubah persaingan di Grup B4.

Karena itu, pertandingan diperkirakan berlangsung ketat sejak menit awal.

Pertemuan kali ini juga memiliki cerita tersendiri karena kedua negara sama-sama kehilangan penyerang senior.

Bosnia-Herzegovina sudah tidak bisa mengandalkan Edin Dzeko setelah sang striker memutuskan pensiun dari sepak bola internasional.

Pelatih Bosnia-Herzegovina harus mencari formula baru untuk menggantikan peran Dzeko.