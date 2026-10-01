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Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 2 Oktober 2026 | 01.00 WIB

Lautaro Martinez Sumbang Gol Kemenangan Timnas Argentina dan Tunggu Laga Perpisahan Lionel Messi

Lautaro Martinez di laga kemenangan melawan Bolivia. (Lautaro Martinez) - Image

Lautaro Martinez di laga kemenangan melawan Bolivia. (Lautaro Martinez)

JawaPos.com - Tim nasional Argentina berhasil mengalahkan tim nasional Bolivia di laga persahabatan. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Stadion Mario Alberto Kempes, Kamis (1/10).

Lautaro Martinez menyumbangkan satu gol untuk timnas Argentina. Ia mencetak gol tersebut pada menit ke-19 yang juga merupakan gol pembuka.

Pada laga melawan Bolivia, beberapa pemain baru dimainkan seperti Agustin Giay, Roman Vega, dan Gianluca Prestianni. Sebagai pemain, Lautaro Martinez akan berusaha membantu mereka dengan pengalamannya.

"Perasaannya selalu luar biasa saat mengenakan seragam ini. Ini adalah proses baru, ini terjadi lagi hari ini, dan pengalaman kami yang sudah pernah bermain di Piala Dunia akan membantu," kata Lautaro Martinez kepada Telefe yang dikutip dari ESPN Argentina, Kamis (1/10).

Menghadapi Bolivia menjadi laga pertama timnas Argentina setelah menjadi runner up di Piala Dunia 2026. Lautaro Martinez merasa senang bisa kembali bertemu dengan rekan setim di tim nasional.

"Kami bertemu lagi setelah Piala Dunia dan energinya tetap sama," jelas penyerang 29 tahun tersebut.

Lautaro juga tidak sabar untuk menjalani laga perpisahan Lionel Messi saat melawan Benin pada 6 Oktober mendatang. Untuk laga tersebut, ia berharap tidak terlalu emosional.

"Pertandingan Selasa nanti pasti akan sangat emosional, sangat istimewa, dan penting. Semoga kita tidak terlalu banyak menangis," pungkas Lautaro Martinez.

Editor: Edi Yulianto
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