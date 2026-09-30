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Risma Azzah Fatin
Kamis, 1 Oktober 2026 | 04.21 WIB

Argentina Mulai Era Baru Tanpa Messi Setelah Kekalahan di Final Piala Dunia 2026

Lionel Messi (Bein Sports) - Image

Lionel Messi (Bein Sports)

JawaPos.com – Argentina akan menjamu Bolivia di Stadion Mario Kempes, Córdoba, pada Rabu dalam pertandingan pertama mereka setelah kekalahan dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (30/9), Laga tersebut menjadi awal era baru Argentina tanpa Lionel Messi, yang tidak masuk susunan pemain karena baru akan tampil dalam pertandingan perpisahan menghadapi Benin pada 6 Oktober.

Pelatih Lionel Scaloni juga mulai memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain baru untuk mengisi skuad setelah berakhirnya perjalanan Argentina bersama Messi.

Dalam persiapan menghadapi Bolivia, Scaloni mencoba beberapa nama baru, termasuk Agustín Giay, Nicolás Paz, dan Valentín Barco.

Lini depan Argentina diperkirakan diisi Julián Álvarez dan Lautaro Martínez, sementara Cristian Romero dan Lisandro Martínez menjadi pilihan di pertahanan dengan Emiliano Martínez sebagai penjaga gawang.

Pertandingan ini menjadi bagian dari rangkaian laga persahabatan Argentina menjelang persiapan menuju Piala Dunia 2030.

Sementara itu, Bolivia datang ke Córdoba setelah menelan kekalahan 0-2 dari Paraguay dalam pertandingan persahabatan di Amerika Serikat.

Kekalahan tersebut menjadi kekalahan keempat secara beruntun bagi Bolivia, yang masih berusaha memperbaiki performa setelah gagal melewati babak play-off menuju Piala Dunia sebelumnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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