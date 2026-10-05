Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 5 Oktober 2026 | 23.45 WIB

Senne Lammens Balas Kritik Paul Scholes, Harus Kuat Mental di Manchester United

Deck: Kiper Manchester United Senne Lammens tidak terpengaruh kritik Paul Scholes. Ia memilih tetap tenang dan kuat secara mental menghadapi berbagai opini. (Dok. MU) - Image

Deck: Kiper Manchester United Senne Lammens tidak terpengaruh kritik Paul Scholes. Ia memilih tetap tenang dan kuat secara mental menghadapi berbagai opini. (Dok. MU)

JawaPos.com – Senne Lammens tidak terlalu ambil pusing dengan kritik yang datang dari para mantan pemain Manchester United, termasuk legenda klub Paul Scholes.

Kiper asal Belgia itu menjadi sorotan setelah kekalahan Manchester United dari Manchester City bulan lalu. Dalam pertandingan tersebut, United kalah setelah Erling Haaland mencetak gol yang belakangan diakui seharusnya tidak disahkan oleh wasit.

Situasi tersebut tidak menghentikan Scholes untuk mempertanyakan apakah Lammens benar-benar memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk membawa Manchester United meraih kesuksesan.

“Tim mana yang pernah Anda lihat memenangkan Liga Primer tanpa kiper kelas atas?” kata Scholes dilansir Sports Illustrated. “Lammens mungkin salah satunya, saya tidak tahu, saya rasa masih perlu dipertimbangkan lagi.”

Komentar tersebut menjadi sorotan. Namun, Lammens memilih tidak membiarkan opini orang lain memengaruhi dirinya.

Lammens Tidak Terpengaruh Kritik

Saat ini Lammens sedang bergabung dengan tim nasional Belgia. Ia menggunakan kesempatan tersebut untuk menunjukkan mentalitas yang membuat Manchester United tertarik merekrutnya.

“Saya tidak berubah karakter karena bermain sepak bola di Manchester United,” katanya sambil tertawa.

“Anda harus kuat secara mental dan percaya diri dalam menghadapi semua orang yang mengungkapkan pendapat mereka. Saya bisa membayangkan bahwa ini tidak mudah bagi semua orang.”

Melansir Sports Illustrated, Lammens juga menikmati tuntutan bermain di level tertinggi.

“Saya senang memainkan semua pertandingan Liga Premier. Liga Premier, Liga Bangsa-Bangsa... rasanya tidak ada bedanya.”

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Sports Illustrated
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Indonesia vs Thailand: Ole Romeny Tanda Tanya, Baker Jadi Andalan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Indonesia vs Thailand: Ole Romeny Tanda Tanya, Baker Jadi Andalan

Senin, 5 Oktober 2026 | 22.10 WIB

Kevin Diks vs Nicholas Mickelson, Duel Bundesliga di Final Indonesia-Thailand FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Kevin Diks vs Nicholas Mickelson, Duel Bundesliga di Final Indonesia-Thailand FIFA ASEAN Cup 2026

Senin, 5 Oktober 2026 | 21.55 WIB

Timnas Indonesia vs Thailand: Chanathip Punya Rekor Mengerikan, H2H 25-37 - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia vs Thailand: Chanathip Punya Rekor Mengerikan, H2H 25-37

Senin, 5 Oktober 2026 | 17.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

5

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

6

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

9

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

10

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore