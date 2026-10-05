Senne Lammens Balas Kritik Paul Scholes, Harus Kuat Mental di Manchester United

Deck: Kiper Manchester United Senne Lammens tidak terpengaruh kritik Paul Scholes. Ia memilih tetap tenang dan kuat secara mental menghadapi berbagai opini. (Dok. MU)
JawaPos.com – Senne Lammens tidak terlalu ambil pusing dengan kritik yang datang dari para mantan pemain Manchester United, termasuk legenda klub Paul Scholes.
Kiper asal Belgia itu menjadi sorotan setelah kekalahan Manchester United dari Manchester City bulan lalu. Dalam pertandingan tersebut, United kalah setelah Erling Haaland mencetak gol yang belakangan diakui seharusnya tidak disahkan oleh wasit.
Situasi tersebut tidak menghentikan Scholes untuk mempertanyakan apakah Lammens benar-benar memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk membawa Manchester United meraih kesuksesan.
“Tim mana yang pernah Anda lihat memenangkan Liga Primer tanpa kiper kelas atas?” kata Scholes dilansir Sports Illustrated. “Lammens mungkin salah satunya, saya tidak tahu, saya rasa masih perlu dipertimbangkan lagi.”
Komentar tersebut menjadi sorotan. Namun, Lammens memilih tidak membiarkan opini orang lain memengaruhi dirinya.
Saat ini Lammens sedang bergabung dengan tim nasional Belgia. Ia menggunakan kesempatan tersebut untuk menunjukkan mentalitas yang membuat Manchester United tertarik merekrutnya.
“Saya tidak berubah karakter karena bermain sepak bola di Manchester United,” katanya sambil tertawa.
“Anda harus kuat secara mental dan percaya diri dalam menghadapi semua orang yang mengungkapkan pendapat mereka. Saya bisa membayangkan bahwa ini tidak mudah bagi semua orang.”
Melansir Sports Illustrated, Lammens juga menikmati tuntutan bermain di level tertinggi.
“Saya senang memainkan semua pertandingan Liga Premier. Liga Premier, Liga Bangsa-Bangsa... rasanya tidak ada bedanya.”
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