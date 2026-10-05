Fred Bongkar Erik ten Hag: Taktiknya Hebat, tapi Gagal Kelola Ruang Ganti

Mantan gelandang Manchester United Fred menilai Erik ten Hag sebagai salah satu pelatih terbaik secara taktik yang pernah bekerja dengannya. Namun, ia mengkritik kemampuan Ten Hag dalam mengelola pemain. (Dok. SI)
JawaPos.com – Mantan gelandang Manchester United Fred memberikan penilaian blak-blakan mengenai Erik ten Hag. Menurutnya, pelatih asal Belanda itu merupakan salah satu pelatih terbaik secara taktik yang pernah bekerja dengannya, tetapi memiliki persoalan besar ketika harus mengelola pemain.
Ten Hag datang ke Old Trafford pada musim panas 2022 dengan reputasi tinggi setelah membawa Ajax tampil menarik dan bersaing di level tertinggi Eropa. Namun, perjalanan sang pelatih bersama Manchester United hanya bertahan sekitar dua tahun sebelum akhirnya dipecat.
Fred menjadi bagian dari skuad Manchester United pada musim pertama Ten Hag. Ia mengakui kemampuan taktik sang pelatih memang sangat bagus, tetapi hubungan dengan pemain menjadi persoalan yang sulit diabaikan.
Melansir Sports Illustrated, Fred menjelaskan bahwa kemampuan seorang pelatih tidak selalu berjalan beriringan dengan kemampuannya mengelola ruang ganti.
“Ada pelatih yang sangat bagus secara taktik, tetapi sangat buruk dalam mengelola tim,” kata Fred kepada Charla Podcast. “Lalu ada pelatih yang sangat bagus dalam mengelola tim dan secara taktik sangat buruk.”
Ia kemudian membandingkan Ten Hag dengan Ole Gunnar Solskjaer.
“Sebagai contoh, [Ole Gunnar] Solskjaer, dia sangat bagus dalam mengelola tim, tetapi secara taktik... yah, dia memiliki [Michael] Carrick dan [Kieran] McKenna sebagai asistennya. Mereka berdua pernah bermain di Championship, dua mantan pemain yang berhasil membawa tim mereka promosi. Mereka banyak membantu, tetapi [Solskjaer] lebih fokus pada menyatukan tim.”
Ketika berbicara tentang Ten Hag, Fred tidak menutupi kritiknya.
“Lalu saya bekerja dengan Ten Hag. Secara taktik, Ten Hag adalah orang yang sangat bagus. Sangat cerdas. Tapi dalam kelompok, dia benar-benar brengsek. Dia tidak bisa mengatasinya, dia akan bertengkar dengan semua orang.”
Menurut Fred, Ten Hag sempat terlibat konflik dengan sejumlah pemain penting di ruang ganti Manchester United.
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