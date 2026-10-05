Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 5 Oktober 2026 | 23.30 WIB

Fred Bongkar Erik ten Hag: Taktiknya Hebat, tapi Gagal Kelola Ruang Ganti

Mantan gelandang Manchester United Fred menilai Erik ten Hag sebagai salah satu pelatih terbaik secara taktik yang pernah bekerja dengannya. Namun, ia mengkritik kemampuan Ten Hag dalam mengelola pemain. (Dok. SI) - Image

Mantan gelandang Manchester United Fred menilai Erik ten Hag sebagai salah satu pelatih terbaik secara taktik yang pernah bekerja dengannya. Namun, ia mengkritik kemampuan Ten Hag dalam mengelola pemain. (Dok. SI)

JawaPos.com – Mantan gelandang Manchester United Fred memberikan penilaian blak-blakan mengenai Erik ten Hag. Menurutnya, pelatih asal Belanda itu merupakan salah satu pelatih terbaik secara taktik yang pernah bekerja dengannya, tetapi memiliki persoalan besar ketika harus mengelola pemain.

Ten Hag datang ke Old Trafford pada musim panas 2022 dengan reputasi tinggi setelah membawa Ajax tampil menarik dan bersaing di level tertinggi Eropa. Namun, perjalanan sang pelatih bersama Manchester United hanya bertahan sekitar dua tahun sebelum akhirnya dipecat.

Fred menjadi bagian dari skuad Manchester United pada musim pertama Ten Hag. Ia mengakui kemampuan taktik sang pelatih memang sangat bagus, tetapi hubungan dengan pemain menjadi persoalan yang sulit diabaikan.

Fred Puji Taktik Ten Hag

Melansir Sports Illustrated, Fred menjelaskan bahwa kemampuan seorang pelatih tidak selalu berjalan beriringan dengan kemampuannya mengelola ruang ganti.

“Ada pelatih yang sangat bagus secara taktik, tetapi sangat buruk dalam mengelola tim,” kata Fred kepada Charla Podcast. “Lalu ada pelatih yang sangat bagus dalam mengelola tim dan secara taktik sangat buruk.”

Ia kemudian membandingkan Ten Hag dengan Ole Gunnar Solskjaer.

“Sebagai contoh, [Ole Gunnar] Solskjaer, dia sangat bagus dalam mengelola tim, tetapi secara taktik... yah, dia memiliki [Michael] Carrick dan [Kieran] McKenna sebagai asistennya. Mereka berdua pernah bermain di Championship, dua mantan pemain yang berhasil membawa tim mereka promosi. Mereka banyak membantu, tetapi [Solskjaer] lebih fokus pada menyatukan tim.”

Ketika berbicara tentang Ten Hag, Fred tidak menutupi kritiknya.

“Lalu saya bekerja dengan Ten Hag. Secara taktik, Ten Hag adalah orang yang sangat bagus. Sangat cerdas. Tapi dalam kelompok, dia benar-benar brengsek. Dia tidak bisa mengatasinya, dia akan bertengkar dengan semua orang.”

Menurut Fred, Ten Hag sempat terlibat konflik dengan sejumlah pemain penting di ruang ganti Manchester United.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Sports Illustrated
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Timnas Indonesia vs Thailand: Chanathip Punya Rekor Mengerikan, H2H 25-37 - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia vs Thailand: Chanathip Punya Rekor Mengerikan, H2H 25-37

Senin, 5 Oktober 2026 | 17.34 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Thailand: John Herdman Cari Penebusan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Thailand: John Herdman Cari Penebusan

Senin, 5 Oktober 2026 | 17.22 WIB

Timnas Indonesia vs Thailand: Adu Tajam Mitchell Baker dan Teerasak di Final FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia vs Thailand: Adu Tajam Mitchell Baker dan Teerasak di Final FIFA ASEAN Cup 2026

Senin, 5 Oktober 2026 | 17.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

5

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

6

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

9

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

10

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore