Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott Resmi Gabung Klub Inggris Millwall FC, Ini Alasan Perekrutannya!

JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott resmi bergabung dengan klub kasta kedua sepak bola Inggris (Championship), Millwall FC untuk musim 2026/2027. Bek tengah berusia 23 tahun tersebut menjadi rekrutan kelima klub di jendela transfer musim panas.

"Millwall Football Club dengan senang hati mengumumkan perekrutan Elkan Baggott. Bek tengah berusia 23 tahun ini bergabung dari Ipswich Town dengan biaya yang tidak diungkapkan dan menandatangani kontrak jangka panjang di SE16, menjadi pemain kelima yang direkrut klub pada jendela transfer musim panas," tulis rilis resmi Millwall FC dikutip dari laman resmi klub.

Sementara itu Steve Gallen selaku Direktur Sepak Bola Millwall mengungkapkan rasa senangnya setelah berhasil merekrut Baggott.

"Saya senang membawa Elkan ke klub. Dia adalah pemain yang telah kami pantau selama beberapa waktu, dan kami telah mengikuti perkembangannya dengan cermat - baik di Ipswich Town maupun melalui masa pinjamannya di EFL, di mana ia telah mendapatkan pengalaman berharga melawan lawan senior yang tangguh secara fisik," kata Steve Gallen.

Steve mengatakan bahwa usia yang masih muda, keinginan untuk berkembang, dan profil yang cocok dengan kebutuhan lini belakang tim, menjadi alasan pemain Timnas Indonesia tersebut direkrut.

"Kami senang dia memilih untuk bergabung dan kami berharap dapat melihat perkembangannya di sini," sambung Gallen.

Elkan Baggott berasal dari akademi muda Portman Road dan pernah dipinjamkan ke beberapa klub Inggris seperti King's Lynn, Gillingham, Cheltenham Town, Bristol Rovers, dan Blackpool.