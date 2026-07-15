Sheringham Ingatkan Inggris soal Permainan Keras Bek-Bek Argentina

JawaPos.com - Legenda hidup sepak bola Inggris Teddy Sheringham mengingatkan tim negaranya soal permainan keras bek-bek Argentina, menjelang pertemuan kedua negara ini pada semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat (AS), Kamis (16/7) pukul 02.00 WIB.

Hal ini dikatakan oleh Sheringham setelah ia pernah menjadi bagian dari duel Inggris melawan Argentina pada Piala Dunia 1998 dan 2002.

"Bek-bek Amerika Selatan itu nakal," ujar Sheringham sambil tersenyum, dikutip dari laman resmi FIFA, Rabu.

"Mereka sangat keras. Mereka bahkan akan menendang nenek mereka sendiri kalau merasa neneknya akan mencetak gol! Menghentikan lawan adalah segalanya bagi mereka," kata dia.

Pada laga nanti, Sheringham percaya diri negaranya akan kembali ke final Piala Dunia setelah menjadi juara pada 1966 ketika menjadi tuan rumah.

Ia mengatakan prediksinya ini karena tahun ini Inggris memiliki Harry Kane sebagai ujung tombak, yang kini sudah mengemas enam gol di Piala Dunia 2026.

Selain Kane, sumber gol The Three Lions datang dari gelandang serang Jude Bellingham dengan jumlah gol yang sama.