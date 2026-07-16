Lionel Messi Catat Dua Assist, Kapten Argentina Jadi Pemain Terbaik usai Bekuk Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Lionel Messi kembali menunjukkan kelasnya di usia 39 tahun. Dua assist yang diciptakannya membawa Argentina melakukan comeback atas Inggris sekaligus mengantarkan La Albiceleste ke final Piala Dunia 2026.

Argentina sempat tertinggal lebih dulu setelah Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-55.

Namun, juara bertahan itu menunjukkan mental juara dengan membalikkan keadaan pada menit-menit akhir pertandingan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada menit ke-85 sebelum Lautaro Martinez memastikan kemenangan lewat gol pada masa injury time (90+2').

Dua gol tersebut lahir dari assist Lionel Messi. Berkat torehan dua assist itu, kapten Argentina dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga semifinal.

Messi Masih Bersinar di Usia 39 Tahun Meski telah berusia 39 tahun, Lionel Messi masih menjadi pembeda bagi Argentina di Piala Dunia 2026.

Mantan bintang Barcelona itu kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak turnamen dengan koleksi delapan gol, jumlah yang sama dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe.

Selain delapan gol, Messi juga telah membukukan empat assist sepanjang turnamen, menjadikannya pemain paling produktif dalam perjalanan Argentina menuju final.

Argentina Tantang Spanyol Kemenangan atas Inggris membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia untuk kedua edisi secara beruntun.

Pada partai puncak, tim asuhan Lionel Scaloni akan menghadapi Spanyol yang lebih dahulu memastikan tiket final usai mengalahkan Prancis 2-0.