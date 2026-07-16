Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Kamis, 16 Juli 2026 | 12.43 WIB

Lionel Messi Catat Dua Assist, Kapten Argentina Jadi Pemain Terbaik usai Bekuk Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

Lionel Messi kembali menunjukkan kelasnya di usia 39 tahun. Dua assist yang diciptakannya membawa Argentina melakukan comeback atas Inggris sekaligus mengantarkan La Albiceleste ke final Piala Dunia 2026. (Instagram/@afaseleccion) - Image

Lionel Messi kembali menunjukkan kelasnya di usia 39 tahun. Dua assist yang diciptakannya membawa Argentina melakukan comeback atas Inggris sekaligus mengantarkan La Albiceleste ke final Piala Dunia 2026. (Instagram/@afaseleccion)

JawaPos.com - Lionel Messi kembali menunjukkan kelasnya di usia 39 tahun. Dua assist yang diciptakannya membawa Argentina melakukan comeback atas Inggris sekaligus mengantarkan La Albiceleste ke final Piala Dunia 2026.

Argentina sempat tertinggal lebih dulu setelah Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-55.

Namun, juara bertahan itu menunjukkan mental juara dengan membalikkan keadaan pada menit-menit akhir pertandingan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada menit ke-85 sebelum Lautaro Martinez memastikan kemenangan lewat gol pada masa injury time (90+2').

Dua gol tersebut lahir dari assist Lionel Messi. Berkat torehan dua assist itu, kapten Argentina dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga semifinal.

Messi Masih Bersinar di Usia 39 Tahun

Meski telah berusia 39 tahun, Lionel Messi masih menjadi pembeda bagi Argentina di Piala Dunia 2026.

Mantan bintang Barcelona itu kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak turnamen dengan koleksi delapan gol, jumlah yang sama dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe.

Selain delapan gol, Messi juga telah membukukan empat assist sepanjang turnamen, menjadikannya pemain paling produktif dalam perjalanan Argentina menuju final.

Argentina Tantang Spanyol

Kemenangan atas Inggris membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia untuk kedua edisi secara beruntun.

Pada partai puncak, tim asuhan Lionel Scaloni akan menghadapi Spanyol yang lebih dahulu memastikan tiket final usai mengalahkan Prancis 2-0.

Laga final dijadwalkan berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat, pada Senin (20/7) WIB.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Finalissima Tertunda Akhirnya Terjadi di Final Piala Dunia 2026, Simak Jadwal Lengkap Spanyol vs Argentina - Image
Piala Dunia 2026

Finalissima Tertunda Akhirnya Terjadi di Final Piala Dunia 2026, Simak Jadwal Lengkap Spanyol vs Argentina

Kamis, 16 Juli 2026 | 12.33 WIB

Final Piala Dunia 2026 Bakal Meriah, Jeda Babak Pertama hingga 30 Menit demi Akomodasi Artis - Image
Piala Dunia 2026

Final Piala Dunia 2026 Bakal Meriah, Jeda Babak Pertama hingga 30 Menit demi Akomodasi Artis

Kamis, 16 Juli 2026 | 12.23 WIB

Ousmane Dembele Lanjutkan Kutukan Peraih Ballon d'Or di Piala Dunia, Gagal Antar Prancis ke Final - Image
Piala Dunia 2026

Ousmane Dembele Lanjutkan Kutukan Peraih Ballon d'Or di Piala Dunia, Gagal Antar Prancis ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 12.19 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore