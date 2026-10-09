Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.41 WIB

Konflik Gaza Picu Gelombang Solidaritas Warga Inggris yang Menuntut untuk Mengubah Kebijakan Israel

Konflik Gaza picu gelombang solidaritas warga inggris yang menuntut mengubah kebijakan Israel (Al-Jazeera) - Image

Konflik Gaza picu gelombang solidaritas warga inggris yang menuntut mengubah kebijakan Israel (Al-Jazeera)

JawaPos.com – Serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 mendorong semakin banyak warga Inggris bergabung dalam gerakan solidaritas Palestina, bahkan ketika mereka menghadapi risiko hukum dan konsekuensi terhadap kehidupan pribadi.

Dilansir dari laman Al-Jzeera pada Jum'at (9/10), Sejumlah warga yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam aksi politik mulai mengikuti demonstrasi, menggalang bantuan kemanusiaan, menulis surat kepada anggota parlemen, serta mendesak pemerintah Inggris menghentikan penjualan senjata kepada Israel.

Claire, 52 tahun, dan Marji, 70 tahun, menjadi contoh warga yang semakin aktif menyuarakan dukungan terhadap Palestina setelah menyaksikan perkembangan konflik dan menilai kebijakan pemerintah Inggris perlu dipertanggungjawabkan.

Keterlibatan mereka meningkat di tengah kontroversi pelarangan kelompok Palestine Action pada 2025 dan penangkapan sejumlah demonstran yang diduga menunjukkan dukungan terhadap organisasi tersebut.

Claire menghadapi proses hukum berdasarkan Undang-Undang Terorisme Inggris, sedangkan Marji dan suaminya juga pernah ditangkap saat mengikuti aksi pro-Palestina dan masih menunggu kepastian mengenai kemungkinan dakwaan.

Meskipun menghadapi tekanan hukum dan kekhawatiran keluarga, keduanya menyatakan tetap berkomitmen menyuarakan penghentian kekerasan di Gaza serta menentang pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.

Gerakan solidaritas Palestina di Inggris berkembang di berbagai sektor, termasuk seni, perkeretaapian, layanan keuangan, dan kelompok pekerja yang menentang keterlibatan tenaga kerja dalam mendukung Israel.

Aksi demonstrasi yang diikuti ratusan ribu orang menuntut penghentian penjualan senjata dan peninjauan hubungan diplomatik serta perdagangan Inggris dengan Israel.

Perkembangan ini berlangsung di tengah besarnya dampak kemanusiaan di Gaza, tempat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 74.000 orang menurut angka yang disebutkan dalam laporan tersebut, sekaligus memperkuat tekad sebagian warga Inggris untuk terus menyuarakan solidaritas kepada rakyat Palestina.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Miris, Korban Jiwa Akibat Agresi Israel di Gaza Telah Mencapai 74.243 Orang - Image
Internasional

Miris, Korban Jiwa Akibat Agresi Israel di Gaza Telah Mencapai 74.243 Orang

Selasa, 6 Oktober 2026 | 06.28 WIB

Serangan Terbaru Israel Tewaskan Satu Warga Gaza, 15 Orang Terluka - Image
Internasional

Serangan Terbaru Israel Tewaskan Satu Warga Gaza, 15 Orang Terluka

Senin, 5 Oktober 2026 | 05.59 WIB

Perdana Menteri Qatar Tuduh Israel Berulang Kali Menghambat Gencatan Senjata di Gaza - Image
Internasional

Perdana Menteri Qatar Tuduh Israel Berulang Kali Menghambat Gencatan Senjata di Gaza

Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.29 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore