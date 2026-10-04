Prediksi Mesir vs Afrika Selatan: Bafana Bafana Kesulitan Cetak Gol, The Pharaohs Lebih Diunggulkan

Mohamed Salah menjadi salah satu pemain utama Mesir yang diprediksi menjadi ancaman bagi Afrika Selatan di laga persahabatan. (Instagram/@mosalah)
JawaPos.com - Mesir akan menghadapi Afrika Selatan dalam pertandingan persahabatan internasional yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2026 dini hari WIB.
Duel dua tim kuat Afrika ini menjadi kesempatan bagi keduanya untuk memperbaiki hasil setelah sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan terakhir.
Pertandingan Mesir vs Afrika Selatan diperkirakan berlangsung menarik karena kedua tim memiliki karakter permainan yang cukup berbeda. Mesir memiliki lini depan yang lebih menjanjikan, sedangkan Afrika Selatan perlu segera menemukan kembali ketajaman mereka di depan gawang.
Mesir datang ke pertandingan ini dengan modal kekalahan 2-3 dari Argentina pada laga terakhir. Hasil tersebut tentu mengecewakan, tetapi performa lini depan mereka tetap menjadi salah satu hal positif yang bisa dibawa ke pertandingan berikutnya.
Dalam pertandingan melawan Argentina, Mesir sempat memberikan perlawanan.
Mereka bahkan mampu mencetak dua gol setelah Yasser Ibrahim dan Ziko masing-masing menjebol gawang lawan. Namun, Argentina berhasil membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan.
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Mesir memang masih memiliki pekerjaan rumah di sektor pertahanan.
Dalam enam pertandingan terakhir, mereka selalu kebobolan. Catatan tersebut menunjukkan bahwa lini belakang menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian sebelum menghadapi Afrika Selatan.
Meski begitu, Mesir juga memiliki catatan positif. Mereka selalu mampu mencetak gol dalam enam pertandingan terakhir. Konsistensi tersebut membuat peluang Mesir untuk kembali mencatatkan gol cukup terbuka.
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