Mesir Istirahatkan Mohamed Salah di Laga Lawan Sudan Selatan, Ini Alasannya

Mohamed Salah menjadi salah satu pemain utama Mesir yang diprediksi menjadi ancaman bagi Angola dalam Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Internasional Kairo. (Instagram @mosalah)
JawaPos.com - Mohamed Salah tidak akan memperkuat Timnas Mesir saat menghadapi Sudan Selatan dalam lanjutan kualifikasi Piala Afrika. Pemain berusia 34 tahun tersebut tidak dibawa ke Juba untuk pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (29/9).
Keputusan tersebut diambil staf pelatih Mesir dengan mempertimbangkan kondisi permukaan lapangan. Pertandingan melawan Sudan Selatan akan dimainkan di atas lapangan dengan rumput sintetis.
Federasi Sepak Bola Mesir (EFA) menyampaikan bahwa staf teknis yang dipimpin Hossam Hassan memilih untuk mengistirahatkan Salah demi menjaga kondisi pemain. Keputusan itu juga sudah dibicarakan antara Salah dan tim pelatih sebelum pertandingan menghadapi Angola.
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“Staf teknis Timnas Mesir yang dipimpin Hossam Hassan memutuskan untuk mengistirahatkan Mohamed Salah pada pertandingan melawan Sudan Selatan karena permukaan lapangan,” kata EFA dalam pernyataannya.
EFA menjelaskan bahwa Salah memang sejak awal tidak direncanakan tampil dalam pertandingan tersebut. Kesepakatan mengenai hal itu telah dibuat sebelum Mesir menghadapi Angola.
“Telah disepakati antara staf teknis tim nasional dan Mohamed Salah sebelum pertandingan melawan Angola bahwa dia tidak akan bermain melawan Sudan Selatan. Staf teknis memilih pendekatan ini untuk melindungi pemain,” lanjut pernyataan EFA.
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Salah sebelumnya tampil sebagai starter ketika Mesir menghadapi Angola di Kairo, Jumat lalu. Namun, pemain Trabzonspor itu hanya bermain selama sekitar satu jam sebelum digantikan oleh Hossam Hassan.
Pertandingan tersebut berakhir tanpa gol. Laga melawan Angola juga menjadi pertandingan pertama Mesir setelah perjalanan mereka di Piala Dunia musim panas lalu, ketika The Pharaohs berhasil mencapai babak 16 besar.
Permukaan lapangan sintetis menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan untuk tidak memainkan Salah. Ada anggapan bahwa lapangan dengan permukaan tersebut dapat meningkatkan risiko cedera dibandingkan rumput alami.
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