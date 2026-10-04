Prediksi Republik Irlandia vs Israel: Parrott Jadi Andalan, The Boys in Green Siap Amankan 3 Poin

Troy Parrott menjadi andalan Republik Irlandia saat menghadapi Israel dalam lanjutan UEFA Nations League. (istimewa) JawaPos.com - Republik Irlandia kembali berhadapan dengan Israel pada matchday keempat UEFA Nations League Grup B3. Pertandingan ini akan berlangsung di TSC Arena, Bačka Topola, Serbia, Senin (5/10/2026) dini hari WIB.

Laga Republik Irlandia vs Israel dijadwalkan mulai pukul 01.45 WIB. Pertandingan kembali digelar di tempat netral dan tanpa kehadiran penonton.

Kedua tim sebenarnya baru bertemu delapan hari sebelumnya. Pada pertemuan pertama yang berlangsung di Debrecen, Hungaria, Republik Irlandia tampil meyakinkan dan menang telak 3-0 atas Israel.

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Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Republik Irlandia untuk menghadapi pertemuan kedua. Sebaliknya, Israel harus segera memperbaiki penampilan jika ingin menjaga peluang bersaing di Grup B3.

Republik Irlandia saat ini mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan. Mereka masih berada di papan atas klasemen dan hanya terpaut dari Austria yang menempati posisi teratas.

Israel berada dalam situasi yang lebih sulit. Dari tiga pertandingan yang sudah dimainkan, mereka baru mengumpulkan satu poin dan belum mampu meraih kemenangan.

Pertemuan kedua kedua tim juga kembali digelar di tengah situasi yang cukup sensitif. Duel Republik Irlandia melawan Israel sebelumnya mendapat sorotan karena isu politik dan kemanusiaan terkait konflik di Gaza, Palestina.