Prediksi Wales vs Denmark: Ambisi The Dragons Balas Kekalahan dan Amankan Poin di Cardiff

Wales berambisi meraih kemenangan saat menjamu Denmark dalam lanjutan UEFA Nations League di Cardiff. (istimewa)

JawaPos.com - Wales dan Denmark akan kembali berhadapan pada matchday 4 Grup 4 UEFA Nations League A 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Cardiff City Stadium, Cardiff, Senin (5/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Pertemuan kali ini menjadi kesempatan bagi Wales untuk membalas kekalahan pada duel sebelumnya. Kedua tim sama-sama mengantongi tiga poin dari tiga pertandingan, sehingga hasil laga di Cardiff bisa menentukan persaingan di Grup 4.

Denmark saat ini berada di posisi kedua, sedangkan Wales menempati dasar klasemen. Meski demikian, jarak kedua tim tidak terlalu jauh karena sama-sama baru meraih satu kemenangan dari tiga pertandingan.

Wales datang dengan modal yang cukup bagus. The Dragons berhasil mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1 pada pertandingan terakhir. Kemenangan tersebut terasa penting karena menjadi tiga poin pertama Wales di Nations League musim ini.

Sebelum menghadapi Norwegia, Wales lebih dulu kalah dari Portugal dengan skor tipis 0-1. Mereka kemudian kembali gagal mendapatkan poin ketika bertandang ke markas Denmark dan menyerah 0-2 pada akhir September.

Hasil melawan Norwegia setidaknya membuat kepercayaan diri skuad asuhan Craig Bellamy meningkat. Wales mampu bangkit setelah lebih dulu tertinggal dan menunjukkan karakter untuk membalikkan keadaan.

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Kini mereka akan mendapatkan keuntungan bermain di kandang sendiri. Dukungan publik Cardiff diharapkan bisa membantu Wales tampil lebih agresif sejak awal pertandingan.