Vitinha Cetak Gol Spesial saat Bawa Portugal Kalahkan Denmark

JawaPos.com - Tim nasional Portugal berhasil mengalahkan Denmark di UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 4-2 tersebut dimainkan di Parken Stadium, Jumat (1/10).

Vitinha menyumbangkan salah satu gol untuk Portugal. Ia mencetak gol pada menit ke-67 sekaligus membuat timnya unggul atas Denmark setelah sempat imbang.

Bagi Vitinha, gol tersebut adalah yang pertama untuknya bersama timnas Portugal. Uniknya lagi, itu adalah gol sundulan pertamanya dalam kariernya.

"Ini adalah debut ganda: gol sundulan pertama dalam karier saya dan gol pertama saya untuk tim nasional. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," kata Vitinha kepada RTP yang dikutip laman resmi UEFA, Jumat (1/10).

Baca Juga:Cristiano Ronaldo Tinggalkan Kamp Portugal Diduga Adanya Keretakan Hubungan dengan Pelatih

Gelandang PSG tersebut juga berbicara tentang permainan Portugal. Vitinha menilai permainan timnya sangat baik meski sempat kebobolan dua gol dari Denmark.

"Secara teknis, semuanya berjalan dengan baik; itu adalah penampilan yang sangat kompeten dari tim kami. Itu adalah kemenangan besar. Meskipun kami kebobolan dua kali, kami terus berjuang untuk lebih baik," lanjut gelandang berusia 26 tahun tersebut.

Meraih tiga kemenangan beruntun membuat Portugal makin percaya diri. Kini, mereka fokus untuk menghadapi Norwegia pada 5 Oktober.

Baca Juga:Cristiano Ronaldo Tinggalkan Kamp Portugal di Tengah Pertandingan UEFA Nations League