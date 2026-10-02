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Sabtu, 3 Oktober 2026 | 05.51 WIB

Vitinha Cetak Gol Spesial saat Bawa Portugal Kalahkan Denmark

Vitinha turut membawa Timnas Portugal menang atas Denmark di UEFA Nations League. (Vitinha) - Image

Vitinha turut membawa Timnas Portugal menang atas Denmark di UEFA Nations League. (Vitinha)

JawaPos.com - Tim nasional Portugal berhasil mengalahkan Denmark di UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 4-2 tersebut dimainkan di Parken Stadium, Jumat (1/10).

Vitinha menyumbangkan salah satu gol untuk Portugal. Ia mencetak gol pada menit ke-67 sekaligus membuat timnya unggul atas Denmark setelah sempat imbang.

Bagi Vitinha, gol tersebut adalah yang pertama untuknya bersama timnas Portugal. Uniknya lagi, itu adalah gol sundulan pertamanya dalam kariernya.

"Ini adalah debut ganda: gol sundulan pertama dalam karier saya dan gol pertama saya untuk tim nasional. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," kata Vitinha kepada RTP yang dikutip laman resmi UEFA, Jumat (1/10).

Gelandang PSG tersebut juga berbicara tentang permainan Portugal. Vitinha menilai permainan timnya sangat baik meski sempat kebobolan dua gol dari Denmark.

"Secara teknis, semuanya berjalan dengan baik; itu adalah penampilan yang sangat kompeten dari tim kami. Itu adalah kemenangan besar. Meskipun kami kebobolan dua kali, kami terus berjuang untuk lebih baik," lanjut gelandang berusia 26 tahun tersebut. 

Meraih tiga kemenangan beruntun membuat Portugal makin percaya diri. Kini, mereka fokus untuk menghadapi Norwegia pada 5 Oktober.

"Ini adalah hasil yang sangat penting, karena sangat penting untuk memulai dengan tiga kemenangan. Sekarang kita perlu memenuhi Dragao. Kami berharap untuk pertandingan yang hebat di Dragao dan kemenangan lainnya," pungkas Vitinha.

Editor: Edi Yulianto
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