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Jumat, 2 Oktober 2026 | 19.07 WIB

Portugal Hajar Denmark 4-2 Tanpa Cristiano Ronaldo

Erling Haaland dan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dalam duel Norwegia vs Portugal di Liga Nations UEFA 2026/2027. (Instagram @cristiano) - Image

Erling Haaland dan Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dalam duel Norwegia vs Portugal di Liga Nations UEFA 2026/2027. (Instagram @cristiano)

JawaPos.com - Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam matchday ke-3 UEFA Nations League Grup A4 di Parken pada Jumat WIB.

Hasil tersebut menjaga rekor sempurna Portugal setelah menjalani tiga pertandingan di Grup A4. Portugal tampil dalam pertandingan pertamanya sejak Ronaldo secara mengejutkan meninggalkan pemusatan latihan pada Kamis.

Kapten Portugal itu sebelumnya mengatakan akan mengungkap "kebenaran" mengenai persoalannya dengan pelatih Jorge Jesus pada waktu yang dianggapnya tepat.

Absennya Ronaldo tidak membuat Portugal kehilangan ketajaman. Joao Cancelo, Goncalo Ramos, Vitinha, dan Joao Felix menjadi pencetak gol bagi Selecao dalam pertandingan tersebut.

Denmark sebenarnya mengawali pertandingan dengan beberapa ancaman. Rasmus Hojlund hampir membuka keunggulan setelah mendapat umpan Adam Daghim, tetapi gagal menyentuh bola di depan gawang Portugal.

Pada menit ke-13, Portugal akhirnya membuka keunggulan. Cancelo memotong upaya Daghim memulai serangan balik Denmark, kemudian melakukan kombinasi umpan dengan Ramos sebelum melepaskan tembakan lob yang melewati kiper Mads Hermansen.

Rafael Leao, yang mengenakan nomor punggung tujuh peninggalan Ronaldo, kemudian memaksa Hermansen melakukan penyelamatan. Namun, Denmark mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-23 melalui gol indah Mikkel Damsgaard.

Damsgaard melepaskan tembakan melengkung dari sisi kiri kotak penalti yang mengarah ke pojok jauh gawang Portugal.

Portugal kembali unggul dua menit kemudian. Ramos menyelesaikan serangan apik dengan melakukan umpan tumit kepada Bruno Fernandes sebelum berlari ke belakang pertahanan Denmark. Ramos kemudian menerima umpan balik Fernandes dan mencetak gol.

Hermansen kembali menggagalkan peluang Ramos dan Fernandes sebelum serta sesudah turun minum. Namun, Denmark akhirnya menyamakan skor delapan menit setelah babak kedua dimulai.

Hojlund memanfaatkan umpan terobosan Damsgaard sebelum mencungkil bola melewati kiper Diogo Costa. Penyerang Denmark tersebut kemudian melakukan selebrasi "siuuu" yang identik dengan Ronaldo.

Portugal tidak menyerah dan kembali menekan. Setelah upaya akrobatik Ramos melebar, Vitinha membawa Portugal kembali unggul pada menit ke-67.

Editor: Banu Adikara
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