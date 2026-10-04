Prediksi Skor Wales vs Denmark di Liga Nations UEFA: Dynamite Siap Kejutkan Tuan Rumah

JawaPos.com — Wales menjamu Denmark pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027 di Grup 4 League A, Senin (5/10/2026) pukul 01.45 WIB, dengan kedua tim sama-sama mengoleksi tiga poin dari tiga laga.

Wales datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Norwegia, sedangkan Denmark bertekad bangkit setelah dihantam Portugal 2-4.

Wales Punya Modal Kemenangan atas Norwegia

Wales akhirnya meraih kemenangan setelah hampir setahun menunggu, ketika mengalahkan Norwegia 2-1 pada Kamis malam.

Hasil tersebut terasa penting bagi pasukan Craig Bellamy karena mereka sempat tertinggal sebelum membalikkan keadaan dan mengamankan tiga poin.

Kemenangan itu juga membuat persaingan Grup 4 League A semakin ketat karena Wales kini memiliki tiga poin, sama seperti Norwegia dan Denmark.

Namun, Wales masih berada di dasar klasemen setelah sebelumnya kalah 0-1 dari Portugal dan 0-2 dari Denmark pada akhir September.

Pertemuan melawan Denmark menjadi kesempatan Wales untuk membalas kekalahan tersebut.

Apalagi, The Dragons punya catatan kurang bagus karena hanya meraih empat kemenangan dari 12 pertemuan melawan Denmark, sementara delapan pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan.