Prediksi Belanda vs Serbia di UEFA Nations League: Oranje Punya Modal Kuat Raih Kemenangan

JawaPos.com - Belanda akan menghadapi Serbia pada matchday 4 Grup 2 UEFA Nations League A 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Philips Stadion, Eindhoven, Senin (5/10/2026) dini hari WIB.

Laga Belanda vs Serbia menjadi kesempatan penting bagi tuan rumah untuk menjaga persaingan di papan atas Grup 2. Oranje saat ini berada di posisi kedua dengan koleksi lima poin dari tiga pertandingan.

Sementara itu, Serbia berada dalam kondisi yang jauh lebih sulit. The Eagles menempati posisi terbawah grup tanpa raihan poin setelah mengalami tiga kekalahan secara beruntun.

Belanda mengawali kiprahnya di Nations League musim ini dengan hasil imbang 1-1 saat menghadapi Jerman. Mereka kemudian berhasil mengamankan kemenangan 2-1 ketika bertandang ke markas Serbia pada pertemuan pertama kedua tim.

Pada pertandingan terbaru, Belanda kembali gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang 2-2 melawan Yunani. Hasil tersebut sebenarnya cukup mengejutkan karena Oranje sempat tertinggal dua gol sebelum bangkit pada babak kedua.

Tijjani Reijnders menjadi salah satu pemain penting dalam kebangkitan tersebut. Gelandang Belanda itu mencetak gol yang membantu timnya menyamakan kedudukan sekaligus membawa pulang satu poin dari pertandingan tersebut.

Dengan lima poin, Belanda kini hanya tertinggal dua angka dari Yunani yang berada di puncak klasemen. Karena itu, pertandingan melawan Serbia menjadi peluang bagus bagi tim asuhan Xavi untuk memangkas jarak dengan pemuncak grup.

Tambahan tiga poin juga akan menjadi modal berharga sebelum Belanda menghadapi dua pertandingan berat pada November. Mereka masih harus berhadapan dengan Yunani dan Jerman yang sama-sama menjadi pesaing utama dalam perebutan posisi terbaik di Grup 2.