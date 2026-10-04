Prediksi Skor Belanda vs Serbia: Xavi Bisa Menang Mudah

JawaPos.com - Belanda akan menghadapi Serbia dalam lanjutan Liga A Grup 2 UEFA Nations League 2026/2027. De Oranje lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan dalam pertandingan tersebut.

Pertandingan Belanda vs Serbia dijadwalkan berlangsung di Philips Stadium, Eindhoven, Belanda, Senin (5/10/2026) pukul 01.45 WIB. Laga ini penting bagi De Oranje untuk menjaga persaingan di papan atas Grup 2.

Belanda saat ini menempati posisi kedua dengan koleksi lima poin, terpaut dua angka dari Yunani yang berada di puncak klasemen. Karena itu, tambahan tiga poin menjadi target penting bagi skuad asuhan Xavi Hernandez.

Belanda mengawali perjalanan di UEFA Nations League musim ini dengan hasil imbang 1-1 melawan Jerman. De Oranje kemudian mengalahkan Serbia 2-1 sebelum bermain imbang 2-2 ketika menghadapi Yunani.

Hasil imbang melawan Yunani menunjukkan karakter Belanda. Sempat tertinggal dua gol, De Oranje mampu bangkit dan mencetak gol penyama kedudukan untuk membawa pulang satu poin.

Belanda juga memiliki catatan apik di UEFA Nations League. Mereka hanya menelan tiga kekalahan dari 26 pertandingan di kompetisi tersebut dan pernah menjadi runner-up pada edisi 2018/2019.

Di sisi lain, Serbia sedang berada dalam periode sulit. The Eagles kalah dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi dan belum meraih kemenangan sejak menundukkan Arab Saudi pada pertandingan persahabatan akhir Maret.

Dalam ajang kompetitif, Serbia bahkan sudah hampir setahun tidak merasakan kemenangan. Mereka terakhir kali menang saat mengalahkan Latvia 2-1 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada November 2025.

Situasi tersebut membuat Serbia membutuhkan perbaikan besar untuk menghentikan tren negatif. Terlebih, mereka kembali menghadapi Belanda yang sebelumnya mengalahkan mereka 2-1 pada pertemuan pertama.